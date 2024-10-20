Навіть ворогів не треба, – Зеленський відреагував на скандали з МСЕК і прокурорами
Джерело:Володимир Зеленський
Нещодавній скандал з керівницею Хмельницької МСЕК та прокурорами, які завдяки їй, ймовірно, отримали інвалідність, дійшов і до вищого керівництва нашої держави.
Так, на це у своєму вечірньому зверненні відреагував український президент Володимир Зеленський. За його словами, у такій ситуації "навіть ворогів не треба".
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Зеленський відреагував на скандал із МСЕК та прокурорами
Глава держави висловив вдячність, усім, хто допомагає Україні протистояти ворогу, адже працювати потрібно разом, у єдності, аби для нашої держави був результат. Однак, як зауважив, він, вкрай неприємні речі стаються у тилу.
На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається із МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв’язками з МСЕК та оформили собі фальшиві інвалідності,
– заявив він.
За його словами, він чекає від правоохоронців відповідних швидких жорстких рішень, зокрема від Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, а також Офісу Генерального прокурора. Також щодо цього призначив засідання РНБО.
Що відомо про скандал із главою Хмельницької МСЕК
- Працівники ДБР 4 жовтня провели обшуки у керівниці Хмельницького обласного МСЕК та її сина та викрили їх на незаконному збагаченні. Зокрема, правоохоронці виявили майже 6 мільйонів доларів США готівкою.
- Посадовиця намагалася позбавитися готівки, викинувши їх у сумці через вікно. Водночас у мережі завірусилося фото, де на ліжку лежить, імовірно, чоловік Крупи з купою пачок доларів. Сам Володимир Крупа заявив, що "не бачив цього фото".
- Наразі ж Державне бюро розслідувань вивчає списки "ухилянтів", які виявили у Тетяни Крупи. Якщо виявиться, що ці особи мають фіктивні діагнози, то їх притягнуть до кримінальної відповідальності.
- Як з'ясувалося, родина Крупи мала солідні заощадження, які лежали у закордонних банках і не були відображені в її електронній декларації за 2023 рік. Йдеться про 590 тисяч доларів, які чиновниця перерахувала на рахунок польського банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki).
- Пізніше стало відомо, що на Хмельниччині обласний прокурор і 49 підлеглих "оформили інвалідність". За даними ЗМІ, вони "кришували" корупційну схему голови МСЕК, яку напередодні викрили на незаконному збагаченні на мільйони доларів.