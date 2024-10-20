Навіть ворогів не треба, – Зеленський відреагував на скандали з МСЕК і прокурорами

Нещодавній скандал з керівницею Хмельницької МСЕК та прокурорами, які завдяки їй, ймовірно, отримали інвалідність, дійшов і до вищого керівництва нашої держави.

Так, на це у своєму вечірньому зверненні відреагував український президент Володимир Зеленський. За його словами, у такій ситуації "навіть ворогів не треба".

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Зеленський відреагував на скандал із МСЕК та прокурорами

Глава держави висловив вдячність, усім, хто допомагає Україні протистояти ворогу, адже працювати потрібно разом, у єдності, аби для нашої держави був результат. Однак, як зауважив, він, вкрай неприємні речі стаються у тилу.

На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається із МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв’язками з МСЕК та оформили собі фальшиві інвалідності,

– заявив він.

За його словами, він чекає від правоохоронців відповідних швидких жорстких рішень, зокрема від Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, а також Офісу Генерального прокурора. Також щодо цього призначив засідання РНБО.

Що відомо про скандал із главою Хмельницької МСЕК