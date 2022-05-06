Навіть якщо всі ракети запустять, – Арестович каже, що зупинити залізничне сполучення нереально

Російські окупанти щоденно завдають ударів по Україні. Регулярними є атаки залізничної інфраструктури. Але Олексій Арестович заспокоїв: знищити її повністю загарбникам не вдасться.

Під час телемарафону радник глави Офісу Президента Олексій Арестович спільно з журналістами обговорив питання обстрілів залізничної інфраструктури. Як зазначив він, знищити її повністю ракетними ударами Росія не зможе, передає 24 канал.

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Росія прагне зупинити рух поїздів Україною

Треба розуміти, що спроби зупинити залізницю – це не реально зробити. Навіть якщо вони всі ракети, які у них є, відразу запустять, то вони не зупинять нашу залізницю,

– підкреслив Арестович.

Він наголосив на тому, що залізницю таким способом зруйнувати неможливо. Відтак, перейматися з цього приводу просто не варто.

Що відомо про попередні обстріли залізниці

Так, зранку 25 квітня, російські окупанти вдарили відразу по п'ятьох залізничних станціях на Заході, а також у Центрі України. Внаслідок тієї атаки, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін, загинув 1 залізничник, а ще 4 отримали поранення.

Масованих ракетних ударів по залізниці окупанти завдали також 3 травня. Тоді вони вдарили відразу по 6 станціях. В Укрзалізниці зауважили, що пошкодження інфраструктури тяжкі.

5 травня окупанти вдарили по Дніпру. В Укрзалізниці тоді повідомили, що ворожі військові знищили їхній об'єкт інфраструктури в місті. Внаслідок цього довелося вимушено зупинити рух низки потягів.

Від початку війни по Україні запустили 1 300 ракет

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що Росія по Україні випустила 1 300 ракет. Так, від початку повномасштабного вторгнення на нашу територію, окупанти гатили практично по всіх регіонах країни.

Кожен свій ракетний обстріл росіяни намагаються прикрити ударом по військових об'єктах. Ними ж насправді виявляються будинки мирного населення, залізничні шляхи або ж критична для міста інфраструктура. Це вкотре доводить, що вороги максимально непередбачувані, а їхні дії – хаотичні та спрямовані на знищення України в цілому.

Відтак, щойно пролунає сигнал про повітряну тривогу – вирушайте негайно до укриттів. Це може врятувати вам життя. Не варто нехтувати сиреною, адже неможливо вгадати, куди прилетить наступного разу. Особливо небезпечно перебувати на вулиці під час оголошення повітряної тривоги, адже травмувати може не лише ворожа ракета, а й уламки, які розлітаються навсібіч внаслідок удару.

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