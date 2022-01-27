"Навіть за кавою": Естонія не обговорюватиме вимогу Росії повернути НАТО до стану 1997 року

Президент Естонії заявив, що ніхто не вивозитиме озброєння НАТО з країн, як цього вимагає Росія. Алар Каріс зазначив, що таку "ініціативу" не будуть навіть обговорювати.

Деталі від президента Естонії

Росія вимагає, щоб НАТО повернулося до стану 1977 року й вивело війська з 14 країн. Однак Каріс впевнений, що в Кремля нема жодних шансів.

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Це немислимо, і навіть немає сенсу обговорювати це десь за чашкою кави,

– наголосив політик.

Він запевнив, що НАТО не виведе свої війська ні з Естонії, ні з жодної іншої країни Балтії.

Водночас Каріс додав, що письмова відповідь США на "гарантії безпеки" Росії відповідає тому, про що Вашингтон публічно заявляв.

Що відомо про вимогу Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров казав, що його країна вимагає, аби НАТО повернулося до конфігурації 1977 року. Тоді в Альянс не входило 14 держав. Очільник російського МЗС наголосив, що домагатиметься виведення військ також з Болгарії та Румунії.

Крім того, Кремль вимагав, аби НАТО відмовилося від обіцянки приєднати до себе Україну та Грузії. Генсек Альянсу відкинув таку вимогу й наголосив, що це порушує принцип відкритості НАТО.

США відповіли на гарантії безпеки: деталі

Письмову відповідь на "гарантії безпеки" Вашингтон передав 26 січня. Документ Кремлю доставив американський посол в Росії Джон Салліван. Текст відповіді не оприлюднили. Однак розповіли, що у ньому мовиться про:

серйозний дипломатичний шлях, якщо Москва його обере;

занепокоєння діями Росії, які підривають безпеку;

пропозиції, у яких сторони можуть знайти спільну мову.

Відповідь Росії узгоджували з Україною. До речі, Вашингтон сподівається, що Москва також не оприлюднить текст документу.

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