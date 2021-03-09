Знищити або стримати: як навколо COVID-19 триває війна підходів

Підходи до боротьби з коронавірусом можуть бути дуже різні в різних країнах. Але домінують наразі два: стримування вірусу карантинами або розплющення кривої взагалі. І ми ними йде протистояння

Позбавитись вірусу взагалі нині видається неможливим процесом. Але на його користь існують потужні аргументи, пише видання The Guardian.

Цікаво COVID-19 може стати ендемічною хворобою: чи повернемося до нормального життя

Шлях перший: Нова Зеландія

Рік тому ВООЗ опублікувала доповідь, що Китай зупинив надзвичайно смертельний вірус у місті з 11 млн жителів. Епідеміолог Майкл Бейкер подумав, що тепер світу порадять "китайську модель" боротьби з COVID-19. Але, наголошує авторка статті, наукова журналістка Лора Спінні, цього не сталося.

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Тоді Бейкер вирішив, що його рідна Нова Зеландія (5 млн населення) має піти своїм шляхом. Він почав лобіювати в уряді питання ліквідації SARS CoV-2 у межах архіпелагу. Вдалося знайти деяких несподіваних союзників ідеї в обличчі місцевих мільярдерів.

А вже вони зателефонували міністрам. В результаті, 23 березня 2020 року Нова Зеландія закрилася. Через сім тижнів країна була вільна від вірусу (хоча поодинокі спалахи все ще стаються – 24 канал). Бейкер вважає, що такий крок зберіг близько 8000 життів.

Але він не розумів, чому найбагатші люди підтримали його. Звідти прийшла відповідь: "Ми в цьому довгий час. Ми б не розбагатіли, якби не вміли оцінювати ризик та керувати ним".

Новозеландський професор Майкл Бейкер / Фото Newshub

Останнім часом, Бейкер просуває досвід Нової Зеландії за кордоном та запевняє інші уряді, що "ще не пізно перейти на стратегію ліквідації коронавірусу". У довгостроковій перспективі, пояснює він, буде краще. Це важливо навіть зараз, коли вакцини лише розгортаються. А сам коронавірус на шляху до ендемічності (це означає, що він циркулюватиме ще довгий час, але вже не з такою силою – 24).

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За підрахунками Бейкера, близько чверті населення живе в умовах спроб ліквідувати вірус і ця кількість може зростати. Європа розглядає політику "не-ковіду", в Африці Джон Нкенгасонг, який очолює Африканський центр по контролю та профілактиці захворювань, теж розглядає її для континенту. Хоч і розуміє, що це трохи амбітно.

Минулий досвід не дуже допоміжний: ВООЗ раніше розробляла плани ліквідації ряду захворювань.

Серед них – кір.Завдяки вакцинації, щорічна смертність від кору (в основному серед маленьких дітей) зменшилася з 2000 року на 70% і наразі складає близько 140 тисяч на рік.

Останнім часом через нехтування вакциною, кір знову почав наступ, але ще є вільні від нього країни. Наприклад, та ж Швеція. Плану знищення коронавірусу у ВООЗ немає, але деякі країни реалізували його повністю або хоча б частково. Завжди треба берегтися від так званих "реінтродукцій" особливо кору, краснухи та поліомієліту.

Цей спосіб боротьби більш ефективний на ранніх етапах, визнає Бейкер. Втома зменшує шанси на його успіх. Багато де вдалися до закриття, ще мало знаючи про хворобу.

Шлях другий: Швеція

Решта світу застосовує пом'якшення та придушення. Згідно з цією теорією, нам ще жити довго з COVID-19, тому треба навчитися ним керувати. Тож треба прагнути до загального імунітету найбільш безболісним шляхом з усіх можливих. Головним спікером цього підходу є шведський епідеміолог Андерс Тегнелл.

І його суперник – шведський епідеміолог Андерс Тегнелл / Фото Bloomberg

Він сказав Лорі Спінні, що ліквідація була "пустою мрією для більшості світу". Навіть якби країні вдалося досягти цього один раз, неможливо вберегтися від нових спалахів без дорогого та потенційно обмеженого апарату спостереження та нагляду.

Якщо стратегія знищення кривої провалиться, країні все одно доведеться повертатись до придушення. Але за це населення заплатило б набагато вищу ціну. Втім, головне слово Тегнелла – "стійкість" і розуміння, що це надовго. Цим він пояснює поступове посилення заходів безпеки у Швеції, яка починала дуже розслаблено.

Холодна війна за здоров'я

Країни, що не знищують вірус – небезпечні для тих, хто це робить. Лора Спінні вважає, що якщо уряд каже, що це неможливо – це не так.

Таким чином, світ розділений на два табори. Кожен з них оперує власним набором припущень. А у сфері охорони здоров'я йде неоголошена "холодна війна". Один блок припускає, що COVID-19 можна ліквідувати, інший – що не можна. Другі вважають, що перші переслідують неможливу утопію. Перші – що вона досяжна, як тільки всі нарешті домовляться.

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Епідеміологія будує припущення там, де в моделях є прогалини, де бракує даних. Вони повинні завжди оновлюватись та бути актуальними (одна з причин страшної епідемії першої хвилі в Італії – застарілий план з боротьби з епідеміями – 24).

Грип як причина пандемій До появи COVID-19 більшість світових планів були засновані на грипі, оскільки саме він спричинив більшість пандемій в історії людства. Грип швидко поширюється у популяції, бо заражена людина може заражати інших до появи симптомів (як і коронавірус). Також у цієї хвороби короткий інтервал між новими випадками – три дні.

Виходячи з цього, маємо давній консенсус: грип не можна усунути, ним лише можна керувати. Коронавіруси ж поводять себе по-різному і був час, до 2020, коли експерти казали, що їх можна ліквідувати. Ці віруси вже спричинили дві епідемії: у 2003 році був SARS (у нас відомий як атипова пневмонія), пізніше – MERS (Близький Схід). Він локально циркулює з 2012 у близькосхідному регіоні.

Тегнелл та Бейкер згодні, що ми деякий час – можливо, навіть десятиліття – не будемо знати, який підхід був врешті правильним. Потрібно оцінити соціальне та громадське здоров'я та економічний вплив на кожен. Але більша частина світу навіть подумати про елімінацію не могла (в основному до цього вдалися лише заможні держави – 24).

Коронавірус, який не влазить у рамки

Але COVID-19 змушує чухати голову, бо потрапляє між відомими кейсами. Він більш заразний, ніж SARS, MERS та грип. Тобто кожна заражена людина передає хворобу більшій частині інших людей. Але він поширюється точно повільніше ніж грип – інтервал між випадками та інкубаційний період удвічі довші.

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Але поки що незрозуміло, наскільки сильно безсимптомна форма впливає на поширення COVID-19. За останніми даними, частка безсимптомних випадків впала до 20%, хоча ще нещодавно вважалася більшістю. Смертність важлива, бо показує скільки зусиль доведеться докладати заради стримування.

Коронавірус пройшов довгий шлях до нинішньої пандемії/ Колаж BioMed Central

На цей час, COVID-19, здається, менш смертельний ніж SARS, MERS та "іспанський грип" 1918 року. Але більш смертельний ніж звичайний сезонний. Втім, поява нових варіантів змінює цю картину як і вдосконалення догляду за хворими пацієнтами. На відміну від своїх регіональних братів, COVID-19 поширився по всьому світу. Чи дійсно його ще можна стримати?

Наприклад, інструкції з ліквідації сезонного грипу не існує, хоча він вбиває до 650 тисяч людей на рік. Але що цікаво: як побічний результат боротьби з COVID-19, грип був цього та минулого року майже ліквідований. Але після завершення пандемії він знову повернеться. А от такої впевненості щодо коронавірусу немає.

Якщо згадувати останню пандемію – H1N1 у 2009 році – то вона була відносно помірною і заклики до усунення вважалися б занадто радикальними. В середньому, за останні 500 років, людство пережило три пандемії на кожні 100 років. Можливо, надалі, вони будуть слабші або ні. Але тоді ми маємо спробувати знищити вірус.