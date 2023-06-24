Навколо Києва знищили понад 20 ракет Х-101/555: летіли з Каспію
Джерело:КМВА
Російські окупанти вночі 24 червня вкотре атакували Київ. Навколо столиці знищили 20 ракет.
Росіяни випустили їх з Каспійського регіону. Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
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Навколо Києва знищили понад 20 ракет
Попко розповів, що вночі 24 червня відбулася восьма повітряна атака на Київ за червень.
Ворог вчергове застосував свою звичайну тактику – стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспію ракети Х-101/555. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет,
– заявив начальник КМВА.
За його словами, внаслідок падіння уламків в Солом'янському районі столиці сталося руйнування та займання на кількох поверхах 24-поверхового будинку.
"Щодо потерпілих – зараз відомо про двох осіб. Одного госпіталізували, іншому надали медичну допомогу на місці. Інформація уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці", – підсумував Попко.
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Коротко про атаку 24 червня
- Вночі 24 червня в багатьох містах України почали повідомляти про вибухи. Окрім Києва, їх чули у Дніпрі, Харкові, Кропивницькому, Кривому Розі, Миколаєві, Херсоні, а також у Полтавській, Вінницькій та Черкаській областях.
- Міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив у місті щонайменше 3 прильоти. Зокрема, окупанти поцілили у газову трубу. Внаслідок атаки почалася пожежа. На місце виїхали підрозділи ДСНС. Інформації про постраждалих одразу після обстрілу не було.
- Своєю чергою, у Дніпрі загарбники знову обстріляли приватний сектор. За словами мера Бориса Філатова, там не було жодної військової цілі. Внаслідок атаки декілька будинків зруйновані вщент, на місці влучання утворилася величезна вирва після вибуху. Також є постраждалі. На місці працюють усі необхідні служби.