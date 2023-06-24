Навколо Києва знищили понад 20 ракет Х-101/555: летіли з Каспію

Російські окупанти вночі 24 червня вкотре атакували Київ. Навколо столиці знищили 20 ракет.

Росіяни випустили їх з Каспійського регіону. Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Навколо Києва знищили понад 20 ракет

Попко розповів, що вночі 24 червня відбулася восьма повітряна атака на Київ за червень.

Ворог вчергове застосував свою звичайну тактику – стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспію ракети Х-101/555. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет,

– заявив начальник КМВА.

За його словами, внаслідок падіння уламків в Солом'янському районі столиці сталося руйнування та займання на кількох поверхах 24-поверхового будинку.

"Щодо потерпілих – зараз відомо про двох осіб. Одного госпіталізували, іншому надали медичну допомогу на місці. Інформація уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці", – підсумував Попко.

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Коротко про атаку 24 червня