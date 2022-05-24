Навколо Путіна є "яструби", – професор пояснив, наскільки можливий заколот у Кремлі

Фахівці припускають, що Володимира Путіна може "придбати" його ж оточення. Заколот у Кремлі справді можливий, втім, існують й інші сценарії.

Про це 24 каналу розповів професор політології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Олексій Гарань.

До теми Захід дає мотивацію росіянам ліквідувати Путіна, – Фейгін

На його думку, можливо, в російському керівництві є більш помірковані люди, які розуміють, що було б непогано завершити війну в Україні і якось з цього вийти. Насамперед такі люди мають бути серед власників бізнесів, які втрачають гроші.

Однак, як зазначив професор, наразі невідомо точно, що буде далі. Втім, заколот всередині Кремля теоретично цілком можливий.

Навколо Путіна є "яструби", такі як Патрушев,

– переконаний він.

Водночас цілком ймовірно, що Володимир Путін оточив себе охоронцями, тож його "усунути" виявиться неможливим. У такому випадку Україні доведеться певний час жити поряд із путінським режимом.

Що буде, якщо Путіна усунуть від влади

Професор політології НУ "Києво-Могилянська академія" також відповів, що буде, якщо Путіна таки вдасться усунути від влади. За його словами, тут теж існують різні ймовірні сценарії.

Наприклад, можливий сценарій збереження при владі "яструбів" – теперішнього оточення Путіна. Втім, можливий і більш гнучкий сценарій розвитку подій у Росії.

Нам треба своє робити. Ми не можемо покладати надії на оточення Путіна і залякане російське суспільство,

– резюмував він.

Олексій Гарань про усунення Путіна з посади: дивіться відео

Володимира Путіна можуть прибрати: що треба знати