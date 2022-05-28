Навоювався: українські військові ліквідували російського командира, підполковника Досягаєва
Джерело:Стратком ЗСУ
Українські військові ефективно знищують російських офіцерів. До "грузу 200" приєднався російський підполковник Олександр Досягаєв.
Російський підполковник Олександр Досягаєв був командиром десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку. Українські військові успішно його знищили.
Важливо Російські війська на Херсонщині: коли Україна піде в контрнаступ
Був учасником фестивалю "Армія Росії-2021"
Олександр Досягаєв навіть брав участь у спеціальному військовому фестивалі "Армія Росії-2021". Він був найкращим у номінації "Крилата піхота". Однак ця "відзнака" ніяк не допомогла йому під час зустрічі з бійцями Збройних Сил України.
Захисники жартують, що тепер Досягаєв приєднався до vip-клубу шанувальників Кобзона.
До vip-шанувальників творчості кобзона доєднався командир десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковник Олександр Досягаєв. Олександр став найкращим у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія росії-2021", але при зустрічі з українськими воїнами йому це не допомогло. Вірте в Збройні Сили України! Україна переможе! – пишуть українські військові.
Збройні Сили України знищили величезну кількість окупантів
Російські загарбники точно не очікували таких серйозних втрат після трьох місяців повномасштабної війни. На 94-й день вторгнення окупанти вже позбулися від 30 тисяч особового складу. Сюди варто додати ще й значну кількість поранених, однак дані про "300-х" не опубліковують, адже їх складно підрахувати.
За минулу добу, 27 травня, українські військові знищили аж 250 російських загарбників. Найбільше втрат ворог зазнав на Авдіївському та Криворізькому напрямках.
Українським захисникам вже вдалося знищити:
- особового складу – близько 30 000 осіб;
- танків – 1 330 одиниць;
- ББМ (бойових броньованих машин) – 3 258 одиниць;
- артилерійських систем – 628 одиниць;
- РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 203 одиниць;
- засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;
- літаків – 207 одиниць;
- гелікоптерів – 174 одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 одиниць;
- крилатих ракет – 116 одиниць;
- кораблів та катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 одиниць;
- спеціальної техніки – 48 одиниць.
Вас це може зацікавити – США показали, як вантажать зброю для України: дивіться відео