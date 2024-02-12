Найактивнішими на фронті є 3 напрямки: Жданов розповів, як розгортаються бої на кожному з них

На фронті ситуація є напруженою, особливо на декількох важливих його ділянках. Минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень. Росіяни також завдали чотири ракетних та 110 авіаційних ударів, а крім того здійснили 95 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах України.

Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, які напрямки на фронті на сьогодні є найактивнішими та найгарячішими. Також він припустив, як на цих ділянках можуть розгортатися подальші події.

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Жданов назвав найскладнішими 3 напрямки фронту:

Авдіївський;

Мар'їнський;

Бахмутський.

"Приблизно 70% усіх боєзіткнень відбуваються саме на цих напрямках", – пояснив він.

Загроза оточення зростає

Водночас найбільша кількість бойових зіткнень – саме поблизу Авдіївки.

На цій ділянці фронту – найскладніша ситуація. Ворог, хоч і дуже повільно, але все ж таки намагається просуватися в глиб Авдіївки. Він вчиняє спроби або оточити місто, або витіснити наші війська з цього населеного пункту,

– зазначив військовий експерт.

В Авдіївці, на його думку, склалася найкритичніша ситуація на південному сході. Там сформувався "вогневий мішок", і зараз потрібно ухвалювати рішення, що робити з напівоточенням наших військ на південному сході Авдіївського плацдарму.

"Взагалі загроза оточення Авдіївки на сьогоднішні зберігається, і надалі потроху, на жаль, зростає", – зазначив Жданов.

Хочуть сформувати "балкон"

Другий за активністю напрямок фронту – Мар'їнський. Там ворог не полишає спроб прорвати українську оборону.

"Росіяни хочуть сформувати так званий "балкон", який би нависав над Вугледарським виступом. А потім з півночі планують зайти в бік Вугледару", – припустив військовий експерт.

Важливий рубіж оборони

На Бахмутському напрямку окупанти мають плани спробувати дійти до Часового Яру.

"Часів Яр – це рубіж оборони перед величезною агломерацією Краматорськ – Слов'янськ в Донецькій області, яка ще залишається під контролем України", – підкреслив Олег Жданов.

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