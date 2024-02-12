Найактивнішими на фронті є 3 напрямки: Жданов розповів, як розгортаються бої на кожному з них
На фронті ситуація є напруженою, особливо на декількох важливих його ділянках. Минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень. Росіяни також завдали чотири ракетних та 110 авіаційних ударів, а крім того здійснили 95 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах України.
Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, які напрямки на фронті на сьогодні є найактивнішими та найгарячішими. Також він припустив, як на цих ділянках можуть розгортатися подальші події.
Читайте також Росіяни розпочали масштабний наступ на новому напрямку: як за тиждень змінилась карта фронту
Жданов назвав найскладнішими 3 напрямки фронту:
- Авдіївський;
- Мар'їнський;
- Бахмутський.
"Приблизно 70% усіх боєзіткнень відбуваються саме на цих напрямках", – пояснив він.
Загроза оточення зростає
Водночас найбільша кількість бойових зіткнень – саме поблизу Авдіївки.
На цій ділянці фронту – найскладніша ситуація. Ворог, хоч і дуже повільно, але все ж таки намагається просуватися в глиб Авдіївки. Він вчиняє спроби або оточити місто, або витіснити наші війська з цього населеного пункту,
– зазначив військовий експерт.
В Авдіївці, на його думку, склалася найкритичніша ситуація на південному сході. Там сформувався "вогневий мішок", і зараз потрібно ухвалювати рішення, що робити з напівоточенням наших військ на південному сході Авдіївського плацдарму.
"Взагалі загроза оточення Авдіївки на сьогоднішні зберігається, і надалі потроху, на жаль, зростає", – зазначив Жданов.
Хочуть сформувати "балкон"
Другий за активністю напрямок фронту – Мар'їнський. Там ворог не полишає спроб прорвати українську оборону.
"Росіяни хочуть сформувати так званий "балкон", який би нависав над Вугледарським виступом. А потім з півночі планують зайти в бік Вугледару", – припустив військовий експерт.
Важливий рубіж оборони
На Бахмутському напрямку окупанти мають плани спробувати дійти до Часового Яру.
"Часів Яр – це рубіж оборони перед величезною агломерацією Краматорськ – Слов'янськ в Донецькій області, яка ще залишається під контролем України", – підкреслив Олег Жданов.
Більше про найгарячіші напрямки фронту
- На Авдіївському напрямку ворог не залишає спроб оточити місто. Водночас українські сили тримають оборону та завдають важких втрат окупантам.
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, які плани мають російські загарбники щодо Авдіївки. Росіяни хочуть контролювати логістичні шляхи, які дозволяють забезпечити усім необхідним українських військових на північному фланзі Авдіївки. Водночас ворогу важко реалізувати свій намір через ефективні дії Сил оборони.
- На Бахмутському напрямку за минулу добу було відбито 19 атак росіян в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині.