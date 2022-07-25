Один із найбільш кривавих етапів війни завершився: названо дві головних перемоги українців

Завершився п'ятий місяць великої війни, повномасштабного нападу росії на Україну. Це був один з найбільш кривавих етапів цієї війни.

Ворог, користуючись величезною перевагою (в 10 – 20 разів) в артилерії і боєприпасах, як асфальтовий каток намагався поступово просуватись на Луганщині.

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Перемоги ЗСУ та паніка росіян

На жаль, нашим військам довелося відступити від Сєвєродонецька і Лисичанська. Але в цих боях були величезні втрати з боку росіян, і врешті-решт активний спротив українських військ зупинив повільне російське просування. В середині липня ситуація на східному фронті відносно стабілізувалася.

Ворога вдалося зупинити також завдяки тому, що українська армія почала отримувати від наших партнерів важку зброю, артилерію і сучасні системи реактивного залпового вогню. Зброя місяця – американські системи реактивного залпового вогню HIMARS, які наводять паніку на росіян і ефективно знищують ворожі штаби й склади з боєприпасами.

На південному напрямі українська армія поступово починає переходити до контратакувальних дій. Головна воєнна перемога місяця – звільнення острова Зміїний, стратегічного форпосту в акваторії Чорного моря.

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росіяни не можуть перемогти українців

Ворог не може перемогти українців на полі бою, тому намагається залякати нас і зламати психологічно. Саме тому російські війська почали показові ракетні обстріли українських міст і цивільних об'єктів.

Внаслідок того п'ятий місяць війни залишиться в пам'яті трагедіями Кременчука, Вінниці, Часового Яру, коли після ракетних обстрілів загинули десятки мирних жителів, зокрема і діти. Регулярно обстрілюються прифронтові міста – Харків, Миколаїв, Краматорськ. І там люди гинуть під російськими обстрілами майже кожен день.

Але цей місяць війни знов показав – український спротив є незламним. В цьому нам допомагають наші партнери, і постачаннями зброї, і санкційним тиском на росію, і економічною допомогою.

Зокрема, в Лугано відбулась міжнародна конференція, яка започаткувала створення міжнародної коаліції на підтримку економічного відновлення України. Саміти ЄС, НАТО, Великої Сімки, які відбулись наприкінці червня, підтвердили підтримку України, зокрема і на перспективу, навіть якщо війна росії проти України затягнеться.

Головною дипломатичною перемогою України в цей період стало надання нашій країні статусу кандидата в члени ЄС. І це також є ознакою і довготривалою гарантією підтримки України в протистоянні російській агресії.

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