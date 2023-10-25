Найбільш ймовірно, що Хмельницька АЕС була мішенню для російських дронів, – Зеленський

25 жовтня 2023, 19:48
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Володимир Зеленський відреагував на терористичну атаку росіян по Хмельницькій області. Український лідер заявив, що, найбільш ймовірно, мішенню для російських дронів була Хмельницька АЕС.

Український лідер наголосив, що у місті Славута наразі фіксують шкоду, яку заподіяли російські дрони у ніч на 25 жовтня. Захисники українського неба збили "Шахеди". Водночас вони пошкодили багато будинків. Зокрема, виявили вибите скло у вікнах, двері, дахи будівель.

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Найбільш ймовірно, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція – хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема, й на території АЕС... Станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців травмовані. Усім надана необхідна допомога,
– наголосив президент.

Зеленський зауважив, що цей удар у напрямку АЕС є черговим нагадуванням для партнерів України. Дуже важливо посилювати українську ППО. Окрім того, це – нагадування, як небезпечно, коли Росія може обходити санкції. Бо у дронах є, зокрема, компоненти, які мають західне походження.

В якому стані Хмельницька АЕС

Василь Сидор – міський голова Славути – розповів, яка ситуація наразі на Хмельницькій АЕС. На щастя, радіаційний фон – у нормі. 

Раніше у Міненерго повідомляли, що ворог пошкодив дві будівлі поблизу АЕС. Мовиться про адміністративно-побутовий та лабораторно-побутовий корпуси.

 

Автор: Мар'яна Бекало