Найбільша криза з часів Балканських воєн: в ООН нарахували вже 520 тисяч біженців з України

У сусідніх з Україною країнах за західним кордоном перебувають 520 тисяч біженців із нашої країни. Та ця цифра росте "у геометричній прогресії, година до години".

Про це розповіли американські журналісти, описуючи понеділок, 28 лютого. А кількість біженців назвав Філіппо Гранді – Верховний представник ООН у справах біженців.

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Кількість біженців з України росте "година до години"

Представник ООН у справах біженців Філіппо Гранді виступив перед Радбезом у режимі телеконференції з Женеви 28 лютого.

За його словами, він має 40-річний досвід у кризах біженців. Але "рідко бачив такий неймовірно швидко зростаючий вихід людей — найбільший, безумовно, у Європі з часів Балканських воєн".

Гранді розповів, до яких країн поїхали українці:

Понад 280 тисяч пішли до Польщі.

Ще 94 тисячі – до Угорщини.

Майже 40 тисяч зараз у Молдові.

34 тисячі в Румунії.

30 тисяч у Словаччині.

Десятки тисяч – в інших країнах Європи.

Загалом, як зазначив представник ООН, біженців уже понад 520 тисяч. І ця цифра зростає "у геометричній прогресії, година до години".

Ситуація розвивається настільки швидко, а рівень ризику зараз настільки високий, що гуманітарні працівники не можуть систематично розподіляти допомогу, якої вкрай потребують українці,

– підсумував Філіппо Гранді.

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