Найбільша механізована атака: росіяни наступали біля села Тоненьке, але зазнали ганебної поразки

Поблизу села Тоненьке під Авдіївкою російські окупанти намагалися наступати, використовуючи сучасні танки. Сили оборони перетворили штурм ворога на ганебну операцію.

Про це розповів речник 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Сергій Окішев в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Кілька діб росіяни проводили чи не наймасованішу спробу прорвати оборону на конкретно взятій ділянці фронту. Противник використовував танки, зокрема, найсучаснішу модель Т-90 та бойові машини піхоти. Але, січеславські десантники дали потужну відсіч ворогу,

– зазначив Окішев.

Речник наголосив, що широкомасштабний наступ перетворився для росіян на "ганебну операцію з утилізації сучасної російської техніки". При цьому бої були жорстокі, ворог значно переважав у живій силі.

"Наші військові неймовірними зусиллями все ж відбили наступ, спаливши чимало одиниць ворожої техніки", – додав він зауваживши, що серед спаленої техніки, зокрема були і танки Т-90, вартість яких сягає приблизно 4,5 мільйона доларів.

Детальніше про спалену техніку

29 березня на позиції ЗСУ намагали ся зайти 36 танків та 11 БМП. За словами Окшева, січеславці знищили 15 танків, серед яких один Т-90 та 8 БМП.

30 березня росіяни атакували чотирма танками та двома БМП. Як результат, три танки та обидві машини піхоти – знищено.

31 березня позиції Сил оборони атакували 6 російських танків та 3 БМП, які в повному складі були виведені зі строю. Знищено три танки, один з яких Т-90.

Окішев розповів, що техніка противника знищили за допомогою протитанкових засобів та вогнем бронегруп, екіпажі яких били прямою наводкою по противнику.

Ситуація на Авдіївському напрямку