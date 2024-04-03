Найбільша механізована атака: росіяни наступали біля села Тоненьке, але зазнали ганебної поразки

3 квітня 2024, 10:05
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Поблизу села Тоненьке під Авдіївкою російські окупанти намагалися наступати, використовуючи сучасні танки. Сили оборони перетворили штурм ворога на ганебну операцію.

Про це розповів речник 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Сергій Окішев в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Кілька діб росіяни проводили чи не наймасованішу спробу прорвати оборону на конкретно взятій ділянці фронту. Противник використовував танки, зокрема, найсучаснішу модель Т-90 та бойові машини піхоти. Але, січеславські десантники дали потужну відсіч ворогу,
– зазначив Окішев.

Речник наголосив, що широкомасштабний наступ перетворився для росіян на "ганебну операцію з утилізації сучасної російської техніки". При цьому бої були жорстокі, ворог значно переважав у живій силі.

"Наші військові неймовірними зусиллями все ж відбили наступ, спаливши чимало одиниць ворожої техніки", – додав він зауваживши, що серед спаленої техніки, зокрема були і танки Т-90, вартість яких сягає приблизно 4,5 мільйона доларів.

Детальніше про спалену техніку

  • 29 березня на позиції ЗСУ намагали ся зайти 36 танків та 11 БМП. За словами Окшева, січеславці знищили 15 танків, серед яких один Т-90 та 8 БМП.
  • 30 березня росіяни атакували чотирма танками та двома БМП. Як результат, три танки та обидві машини піхоти – знищено.
  • 31 березня позиції Сил оборони атакували 6 російських танків та 3 БМП, які в повному складі були виведені зі строю. Знищено три танки, один з яких Т-90.

Окішев розповів, що техніка противника знищили за допомогою протитанкових засобів та вогнем бронегруп, екіпажі яких били прямою наводкою по противнику.

Ситуація на Авдіївському напрямку

  • Раніше Інститут вивчення війни (ISW) у звіті повідомляв, що у поточних наступальних зусиллях окупантів російське командування імовірно обрало Авдіївський напрямок як пріоритетний.
  • Біля захопленого росіянами села Тоненьке, ЗСУ днями відбили наймасштабніший механізований наступ ворога з осені 2023 року.

Автор: Анастасія Лукашевська