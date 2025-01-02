Головна перемога та поразка Путіна у 2024 році

У 2024 році Владімір Путін зазнав великої кількості поразок. Зокрема, події у Сирії, ядерний шантаж, який вже не сприймають на Заході, проблеми в російській армії, крихка економіка. Найбільша помилка кремлівського диктатора – це війна проти України.

Великих перемог у Росії не було, однак дещо ворогу таки вдалося реалізувати. Таку думку 24 Каналу озвучив історик, доктор історичних наук, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.

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Найбільша помилка Путіна

Ярослав Грицак зазначив, що одна з поразок Путіна – повалення режиму Башара Асада у Сирії. Це вчергове показало усьому світу, що Росія – не "супердержава", якою вона себе намагалась подати. Союзники Кремля повинні розуміти, що у критичній ситуації росіяни не прийдуть на допомогу.

Також ядерні погрози Путіна, які Захід сприймає як блеф. Більшість вважає, що навряд чи Росія наважиться застосувати ядерну зброю. Він не має такої можливості, але далі продовжить свій шантаж. Це свідчить і про слабкість Путіна.

Крім того, є питання щодо російської економіки та армії, яка завжди є функцією економіки. За деякими оцінками, до середини 2025 року й економіка, й армія ворога матимуть серйозні проблеми з ресурсом.

Нам головне до цього часу вистояти. Це системні, структурні слабкості. Я не кажу, що Путін може довше триматися, і режим буде тривати. Ми бачимо серйозні проблеми. За тими декораціями, які Путін подає, бачимо крихкість цього режиму,

– підкреслив історик.

Водночас у Путіна немає значних здобутків у 2024 році. Певною мірою йому вдалося активізувати БРІКС. Він удає, що існує певний союз різних держав, які мають спільну антизахідну програму разом з Росією, і вони будуть його союзниками.

Напевно, кремлівському диктатору вдалося переламати ізоляцію, яка оточила Росію. Однак мовиться про країни третього світу, тому так званий очільник Кремля – не лідер першого світу, яким він хоче бути.

"Думаю, найбільшою помилкою Путіна є війна з Україною. Він за цю війну буде жорстко покараний. Зрозуміло, що він зараз не має відступу назад. У нього немає великого маневру. Тому я сумніваюся, що цього року буде мир чи перемир’я в Україні. Думаю, що почнуться перемовини", – сказав доктор історичних наук.