Російський журналіст назвав найбільшу слабкість Путіна та його оточення

Кремлівський диктатор Владімір Путін розпочав війну проти України, бо перебував у тотальній брехні. З нею і пов'язана найбільша слабкість очільника Кремля і його оточення.

Відтак, головна слабкість Путіна полягає в тому, що він і російська влада перебувають в абсолютно хибній картині світу, яку самі й створюють. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Головна слабкість Путіна та його фатальна помилка

Яковенко пояснив, що очільник Кремля наказав телебаченню брехати. Російські пропагандисти слухняно це роблять і врешті-решт цю інформацію споживає сам Путін. Повномасштабне вторгнення російський диктатор розпочав також з огляду на власну неправдиву картину світу.

Так, Путіну брехали, що в Україні начебто немає армії, а українці взагалі "люблять росіян, російський режим і особисто Путіна". Він настільки вірив у "Київ за три дні", що російські загарбники, йдучи в Україну, брали з собою форму для параду на Хрещатику.

Ця картина світу є в головах Путіна та його оточення. Може не у всіх з його оточення, але у Путіна точно. У цьому його головна слабкість – він неадекватний,

– підкреслив російський опозиційний журналіст.

За його словами, коли кремлівський диктатор почав проявляти свою неадекватність – це стало його фатальною помилкою. Отже, головна слабкість Путіна та його посіпак у тому, що вони перебувають в полоні власної брехні.

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У Росії вже говорять про переваги завершення війни

На російському телебаченні вже відкрито лунають тези про вигоду від завершення війни, яку країна-агресорка почала проти України. Там заявили, що це треба зробити до "удару Заходу".

Російський політолог Віктор Олевич визнав, що в Заходу більше можливостей продовжувати війну, ніж у Росії. Утім, за словами Олевича, він пропонує не здатися, а припинити "авантюру".

Він також заявив, що Заходу вигідно завдавати Росії постійних безперервних збитків. Відтак, країні-агресорці треба завершити війну до того, як Захід "завдасть нищівного удару".