Найбільше Медведчук боїться потрапити у Росію, – Піонтковський

Кума Путіна Віктора Медведчука затримали СБУ, тож його можуть обміняти на українських полонених. Водночас експерт вважає, що сам Медведчук боїться потрапити до Росії.

Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

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Піонтковський каже, що більше всього Віктор Медведчук боїться того, що його видадуть Росії. За словами публіциста, кум Путіна складе компанію тим генералам, яких зараз саджають у в’язницю в Лефортово.

Їх же формально звинувачують у розкладанні мільярдів доларів, які виділяли на п’яту колону в Україні (узагальнювальна назва групи осіб, які ведуть відкриту або приховану підривну діяльність всередині іншої країни – 24 канал). На Медведчука і його дружину були витрачені мільярди доларів,

– наголосив Піонтковський.

До слова, Віктора Медведчука затримали 12 квітня. Президент Володимир Зеленський повідомив, що кума Путіна упіймали завдяки завдяки зусиллям СБУ. Цікаво, що генпрокурорка Ірина Венедіктова раніше допустила обмін Медведчука на наших полонених.

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