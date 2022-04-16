Найбільше репресій населенню Енергодара завдають бойовики із Донбасу, – Денісова
Джерело:телеграм Людмила Денiсова
Запорізька АЕС і місто Енергодар досі перебувають під контролем російських військових. Зараз туди звезли кілька груп бойовиків.
Про це розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Вона наголосила, що працівники підтримують роботу АЕС, перебуваючи під постійним тиском. Водночас будь-яка помилка в обслуговуванні станції може призвести до ядерної катастрофи.
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Кого звезли для "патрулювання" Енергодара
За словами Денісової, місцеве населення тероризують кілька різних угруповань ворога:
- безпосередньо російські солдати,
- ОМОН,
- ФСБ,
- "Росгвардія",
- група військових кавказьких національностей – осетини, інгуші, чеченці та бойовики з ОРДЛО.
Найбільше репресій населенню завдають останні, які чергують на блокпостах. Вони принижують жінок, провокують конфлікти, вимагають гроші,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, персонал станції, до якого долучилася чергова бригада Росатому на чолі з головним інженером Ростовської АЕС, змушений погоджувати всі дії з "військовими командирами" окупантів.
Нагадаємо, 12 березня загарбники заявили, що станція тепер належить "Росатому". Про це повідомив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. Прізвища терористів залишаються невідомими.
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