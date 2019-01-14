Найбільше в Англії вразили геї, – українець Зінченко

Український футболіст "Манчестер Сіті" розповів, що найбільше в Англії його вразила кількість геїв на вулиці.

Про це Олександр розповів в інтерв'ю Youtube-каналу "КраСава".

Читайте також: Зінченко зізнався, в якому клубі хоче продовжити свою кар'єру

Що мене вразило в Англії найбільше? Слухай, я не очікував, що тут стільки геїв. Серйозно. Який раз бачу, що люди просто йдуть за руку по вулицю. Навіть в Голландії стільки не бачив,

– сказав Зінченко.

Варто Зазначити, що Олександр Зінченко – не перший українець, який відзначає кількість геїв в Англії, і конкретно в Манчестері. Восени 2016 року схожі слова говорив генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов після того, як луганський клуб відіграв матч Ліги Європи в Манчестері.

Нагадаємо, Олександр Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" влітку 2016 року, перший рік провів в оренді в ПСВ, а останні два сезони грає в Манчестері.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram