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      Найбільше в Англії вразили геї, – українець Зінченко

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      Олександр Зінченко розповів про геїв в Англії
      Олександр Зінченко розповів про геїв в Англії

      Український футболіст "Манчестер Сіті" розповів, що найбільше в Англії його вразила кількість геїв на вулиці.

      Про це Олександр розповів в інтерв'ю Youtube-каналу "КраСава".

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      Що мене вразило в Англії найбільше? Слухай, я не очікував, що тут стільки геїв. Серйозно. Який раз бачу, що люди просто йдуть за руку по вулицю. Навіть в Голландії стільки не бачив,
      – сказав Зінченко.

      Варто Зазначити, що Олександр Зінченко – не перший українець, який відзначає кількість геїв в Англії, і конкретно в Манчестері. Восени 2016 року схожі слова говорив генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов після того, як луганський клуб відіграв матч Ліги Європи в Манчестері.

      Нагадаємо, Олександр Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" влітку 2016 року, перший рік провів в оренді в ПСВ, а останні два сезони грає в Манчестері.

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      Теги: Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті Спорт
      Джерело: 24 Канал
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