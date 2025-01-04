"Облажались": військовий експерт пояснив головні проколи росіян на фронті у 2024 році

Майже протягом усього 2024 року російська армія намагалася десь наступати, але досягла лише безпрецедентних втрат. За минулий рік у росіян немає стратегічних успіхів.

У розмові з 24 Каналом військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан назвав ключові поразки окупантів.

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Найбільші поразки росіян у 2024 році

Жодне завдання, яке ставив Владімір Путін, російська армія не виконала. Зокрема ні Донецька, ні Луганська області не захоплені. Світан підсумував, що минулого року росіяни облажались щодо бойових дій.

Найголовніше те, що Росія втратила контроль над частиною однієї зі своїх областей. Курська операція ЗСУ, яка триває вже протягом 5 місяців, змінила архітектуру фронту. Тепер він повернутий на північ у бік Москви,

– мовив військовий експерт.

Так, ворогу вдалося захопити 4168 квадратних кілометрів території, яка здебільшого складається з полів і невеликих населених пунктів, але цей успіх ніщо, порівнюючи з шаленими втратами росіян. У Міноборони України повідомили, що протягом останнього року росіяни втратили понад 430 тисяч вбитими й пораненими, що за чисельністю складає майже 36 мотострілецьких дивізій. Загалом торік Росія зазнала сумарно більше втрат, ніж разом у 2022 та 2023 роках.

Росіяни поставили у стрій понад 400 тисяч рекрутів у 2024 році. Приблизно таку кількість окупантів ліквідували Збройні Сили,

– зазначив Світан.

З його слів, баланс для російської армії зберігся, адже загальна кількість військ залишається на тому самому рівні, а завдяки солдатам з Північної Кореї навіть трішки збільшилася.

У такому балансі до пів мільйона Росія може кілька років проводити бойові операції. Нам треба налаштовуватися, що цього року ми повинні відмінусувати близько пів мільйона російських солдатів,

– додав військовий експерт.

Він зауважив, що такі масштабні втрати залежать від інтенсивності бойових дій. До слова, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1080 окупантів. Загальні втрати ворожої армії вже перевищили 790 тисяч солдатів.