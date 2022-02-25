Найбільші російські банки повідомляють про збої
25 лютого 2022 , 11:52Читать новость на русском
Джерело:Downdetector
У роботі чотирьох російських банків стався збій. Найбільше страждає російський ВТБ банк.
Падіння російських банків
Про це повідомляє ресурс Downdetector, який відслідковує інформацію в режимі реального часу про стан різних вебсайтів та послуг.
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Збій одразу у чотирьох банків: Сбера, Райффайзенбанку ВТБ, а також Ростелекому,
– йдеться в повідомленні.
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