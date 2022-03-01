Найбільший авіаперевізник світу American Airlines зупинив співпрацю з "Аерофлотом" та S7

Небо для Росії закривають все більше країн. Кремль, звісно, робить щось подібне у відповідь.

Авіакомпанії у цій ситуації готуються до тривалих блокувань ключових повітряних коридорів. Скажімо, American Airlines зупинила дію угод з російськими авіакомпаніями.

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Офіційно найбільший авіаперевізник світу American Airlines заявив, що не використовує російський повітряний простір для міжнародних рейсів. Ба більше, зупинить дію угод із російськими перевізниками "Аерофлот" та S7 Airlines на невизначений термін.

Фінський національний перевізник Finnair скасував рейси до Росії, а отже і до Японії, Кореї й Китаю, хоча доступ до Азії був наріжним каменем його стратегії останніх років. Німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала 30 рейсів до Росії, а рейси до Токіо та Сеула будуть виконувати в обхід.

Інші перевізники від латвійської AirBaltic до Singapore Airlines також призупинили польоти до Росії. Korean Air, Japan Airlines та японська ANA Holdings заявили, що продовжують використовувати російський повітряний простір, але не планують додавати рейси до Росії чи Європи.

Ба більше, лізингові компанії Ірландії (а цей бізнес практично повністю базується саме там) припиняє співпрацю з російськими авіакомпаніями.

Російський "Аерофлот" вже не літає зовсім до США, Мексики, Куби та Домініканської Республіки. Далі, як то кажуть, буде.

Що у підсумку? Оскільки 36 країн Європи й Канада закрили для Росії повітряний простір, росіяни тепер намагаються літати через Казахстан. Навантаження там на коридори зросло утричі, тож казахи натякнули, що теж "не гумові". А там ще й Близький Схід доводиться облітати як небезпечну зону.

Справедливості заради, у західних ЗМІ лунають голоси, мовляв, бізнес страждає, і пасажирський, і вантажоперевезення. А проте рішення країни й авіакомпанії, як вони самі заявили, ухвалили "зважено та з належними розрахунками".

До слова, поки російські літаки втрачають доступ до практично всього неба (майже весь європейський та північноамериканський повітряний простір закритий для Росії), наші партнери передали пілотам ЗСУ 70 винищувачів.

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