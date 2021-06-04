Найбільший в Україні інвестор, – Рінат Ахметов не вважає себе олігархом

В Україні може з'явитися закон, який визначить поняття олігархів та зобов'яже створити реєстр таких осіб. Найбагатша людина нашої країни Рінат Ахметов, утім, олігархом себе не вважає.

Сам Ахметов не коментував журналістам закон, ініційований президентом Зеленським. Але це зробила речниця бізнесмена Анна Терехова.

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Ахметов не олігарх – а інвестор

Речниця Ріната Ахметова Анна Терехова повідомила ЗМІ, що "Рінат Леонідович олігархом себе не вважає". Ба більше, він "був би здивований, якби його визнали таким".

Рінат Ахметов – найбільший український інвестор. Компанія SCM вже понад 20 років інвестує в Україну, і є найбільшим роботодавцем та платником податків,

– так заявила Терехова.

Група SCM, за її словами, за 2019 рік сплатила приблизно 60 мільярдів гривень податків, а ще й витратила дуже багато на благодійність.

Чи готовий Ахметов позбутися своїх ЗМІ

Речниця Ахметова відповіла й на питання, чи той готовий позбутися своїх бізнесових або медійних активів, щоб не потрапити до реєстру олігархів. Терехова запевнила, що:

Усі ЗМІ Ахметова "придбані у законний спосіб і працюють прозоро".

"Завжди були незалежним бізнесом з власною редакційною політикою".

А сам Ахметов і в бізнесі, і в приватному житті "завжди чітко дотримується вимог законодавства".

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Що слід пам'ятати про Ріната Ахметова

Рінат Ахметов, як свідчать дані Forbes, – найбагатша людина України. У червні 2020 року його статки становили 2,8 мільярда доларів, а станом на травень 2021 – зросли до позначки у 7,6 мільярда доларів США.

Серед численних активів Ріната Ахметова – гірничо-металургійний комплекс, енергетичні та страхові компанії, банк, ЗМІ, транспортні компанії, підприємства у сільському господарстві тощо. Головний актив – група SCM.

Коротко про закон про олігархів

15 квітня президент Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хотів би зменшити вплив олігархів на державу. У травні про нього почали активно говорити, а 2 червня його зареєстрували у Верховній Раді.

Документ передбачає, що олігархом вважатимуть людину, яка має бодай 3 із 4 ознак: активно впливає на політичне життя, на ЗМІ, має монопольне становище на ринку і статків на суму у понад мільйон прожиткових мінімумів.

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