Найближчим часом побачимо багато цікавинок, – Братчук анонсував нові події на Зміїному

Окупанти й далі намагаються наростити присутність на Зміїному. Проте наші військові вже не раз завдавали нищівних ударів росіянам на цьому острові.

Про це 24 каналу повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

До теми Росія не буде активізовувати Чорноморський флот без свого ППО на Зміїному, – Денисенко

Він розповів, що у Чорному морі наразі стоять кілька російських кораблів.

"Але їхня кількість постійно змінюється, йде перегрупування. Ці кораблі продовжують періодично випускати ракети, тому вони час від часу відходять до Криму, щоб поповнити запаси", – наголосив Братчук.

На його думку, Чорноморський флот буде повертатися, бо в них багато завдань, зокрема – продовжувати блокаду наших портів.

А наш острів Зміїний – це взагалі тема важлива. Коментувати не буду, але сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо кілька цікавинок. Бо цей острів є стратегічним, це розуміє і ворог. Але це українська земля і чому б не повторити те, що було на Харківщині,

– заявив Братчук.

Сергій Братчук про острів Зміїний та ракетні обстріли Одещини:



Події на острові Зміїний: останні новини

За острів Зміїний загострюються бої між Україною та Росією. Наші захисники б'ють ворога і острів навіть вже називали "морською Чорнобаївкою". У Генштабі ЗСУ кажуть, що ворог хоче збільшити там свою присутність, також окупанти встановлюють там ППО.

Після низки втрат на Зміїному російські окупанти продовжують перекидати туди комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і "Тор-М2". Про це повідомив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький 13 травня.

Раніше у Міноборони України повідомляли, що російські окупанти намагаються посилити свою військову присутність на Зміїному та хочуть заблокувати морські комунікації України. Крім того, завдяки контролю над островом загарбники ведуть розвідку та надають вогневу підтримку на приморському напрямку.

Голова управління розвідки Кирило Буданов розповів, що Збройні Сили України боротимуться за острів доти, доки це буде необхідно, доки він не буде звільнений від окупантів. Зміїний є дуже важливим, адже він дає контроль над абсолютно всіма морськими торговими шляхами.

13 травня на Зміїному окупанти залишили великі мітки у вигляді літери "Z". Крім того, росіяни намагались дістати з дна Чорного моря поблизу острова свій затонулий катер.

Також з острова Зміїний до окупованого Севастополя звозять вбитих і поранених російських військових. З 40 зв’язківців живими повернулися 8, а 10 тіл загиблих евакуйовано.

Ви могли пропустити це відео – ЗСУ 20 раз розбили окупантів у Чорнобаївці