Починають накопичуватися, – Світан припустив, на який напрямок Росія спрямує основний удар

Росіяни зосереджують сили та нарощують особовий склад навколо річки. Найімовірніше, їхня мета – затиснути ЗСУ між двома російськими плацдармами, створюючи загрозу оточення.

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі 24 Каналу повідомив, що річка Оскіл заходить із Росії в Україну, і трохи північніше Дворічної окупанти починають накопичуватися. Зокрема на правому березі, але вже на території Росії.

Дивіться також Людей виносили, поки горів дах: жахливі подробиці з Харкова після удару Росії по медзакладу

Куди росіяни планують наступати

"Найближчим часом почнеться рух по правому берегу саме з Росії. Нам буде складніше утримувати цей плацдарм, оскільки ми затиснуті між Росією та російським плацдармом у районі Дворічної. Ось там буде проблема, але, думаю, її вирішать", – сказав Роман Світан.

Він додав, що наразі всі сили мають бути зосереджені на Куп'янсько-Лиманському напрямку, адже це буде один із основних напрямків удару росіян. Ті дві дивізії, які рухатимуться на східний фронт, швидше за все, підуть на підсилення від Валуйок у бік Куп'янська.

До речі, попри постійні російські штурми на Куп'янському напрямку, українські захисники змогли покращити свої позиції. За даними DeepState, 14 березня було звільнено території поблизу Фиголівки, 10 березня – біля Голубівки та Синьківки, а ще 5 березня – в районі Западного.