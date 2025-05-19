Найближчими днями має бути результат, – Зеленський про обмін "1000 на 1000"

Володимир Зеленський під час пресконференції розповів, що міністр оборони Рустем Умєров говорив з головою російської делегації Владіміром Мединським про заплпнований масштабний обмін. Наразі сторони працюють над деталями повернення громадян додому.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського 19 травня.

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Україна та Росія готують обмін полоненими

Президент України зазначив, що Україна зацікавлена в проведенні масштабного обміну "1000 на 1000" і вважає, що перші результати щодо цього питання можуть бути найближчим часом.

У найближчі дні-тижні ми будемо мати відповідні результати. Все обговорюють деталі і дати,

– зазначив Зеленський.

У межах обміну Україна та Росія обміняють не лише військових. Були відповідні сигнали щодо того, аби обміняти політв'язнів та журналістів у межах майбутнього великого обміну. Володимир Зеленський також додав, що Україна не підтримує ідею обміну дітей на військових. За його словами, неповнолітніх, яких депортували до Росії мають повернути без будь-яких умов. До того ж такий обмін не дозволяють закони війни.

Група на чолі з Рустемом Умєровим та представниками СБУ та розвідки працює над розробкою списків військовополонених із дотриманням всі правил.

Про найбільший обмін за час війни Україна та Росія домовилися у Стамбулі. Вже узгоджений покроковий план реалізації цього рішення, враховуючи безпекові, гуманітарні та логістичні аспекти.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також додав, що за результатами переговорів Україна не планує піддаватися ультиматумам Росії. Президент зазначив, що наша сторона не буде відмовлятися від своїх територій, як цього хотів би ворог.