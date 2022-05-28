Найближчими днями росіяни спробують форсувати Сіверський Донець, – розвідка Британії

Річка Сіверський Донецьк може стати лінією фронту між Україною та Росією. Окупанти намагаються її форсувати для подальшого наступу, але поки не можуть це зробити.

Російські окупанти намагаються захопити підконтрольні Україні райони Луганської області, наступаючи з півночі. Та для цього їм треба переправитися через річку Сіверський Донець.

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Загарбники вже неодноразово намагалися її форсувати у районі селища Білогорівка, але зазнавали невдачі з чималими втратами – як живої сили, так і техніки. Але у війні проти України російське керівництво не надто рахується з втратами, тому і далі намагається форсувати річку, яка відзначається крутими берегами, які поросли лісом. Відтак знайти місце для переправи не так і просто.

У британській розвідці припускають, що російські війська найближчими днями знову намагатимуться форсувати Сіверський Донець. Цілком ймовірно, що робитимуть вони це зі сторони Лиману. За це місто тривають важкі бої. Українська армія може відступити з нього, адже окупанти, фактично, ракетними ударами майже повністю його знищили. Відтак там немає що утримуватися.

Для росіян же Лиман стратегічно важливий саме як плацдарм. Тут залізнична станція, а далі міст через Сіверський Донець. Звідти вони можуть планувати подальший наступ на Слов'янськ та Краматорськ, або намагатися йти в наступ на Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

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Сєвєродонецьк та Лисичанськ потрібні Росії для того, щоб повністю захопити Луганську область та вийти до адмінкордону з Донецькою областю. Це одна з підзадач російської армії в Україні. І захоплення цих міст Кремль намагатиметься "продати" росіян як чергову перемогу над Україною.

Проте Збройні Сили України продовжують вести добре організовану оборону сектора та продовжують завдавати високі втрати Росії, відзначають у британській розвідці. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 28 травня кількість ліквідованих окупантів – близько 30 тисяч осіб.