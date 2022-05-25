Найближчий місяць нас чекають суттєві неприємності, – Арестович

Російські війська майже втратили наступальний потенціал, однак змогли одразу його наростити. Водночас ленд-ліз не поспів так швидко, як це необхідно. Саме тому зараз буде місяць дуже важких боїв для України.

Про це повідомив 24 каналу радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він наголосив, що темпи допомоги повільніші, ніж цього потребує Україна.

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Допомога не встигає

За словами Арестовича, темпи ленд-лізу відверто не встигають. Він пояснив, що зараз триває гонитва графіків постачання допомоги Україні за ленд-лізом та російського накопичення резервів, і, на жаль, росіяни випереджають нас.

На думку Арестовича, ворог протягом 1 – 1,5 місяця зможе підготувати аж до 30 батальйонів тактичних груп. Як наголосив радник, це третина від всієї кількості російських військових, які заходили на територію України від початку повномасштабного вторгнення.

Ми не встигаємо, оскільки західна допомога не зможе прийти до цього часу, тому найближчий місяць нас чекають суттєві неприємності. Нам буде дуже-дуже важко на фронті,

– заявив Арестович.

Коли ситуація зміниться

Утім, як він наголосив, якщо потім ленд-ліз працюватиме так, як і має працювати, то ситуація на фронті зміниться на нашу користь. Водночас за цей час росіяни виснажаться, оскільки кинуть у бої ці 30 батальйонів.

За словами Арестовича, усім добре відомо, як росіяни воюють, тому не секрет, що вже за 2 тижні від ворожого батальйону залишиться 20% – 40% особового складу.

За 1,5 місяця вони вичерпають свої сили, а ми якраз накопичимо. Тоді, можливо, ситуація піде в інший бік. Принаймні за 1,5 місяця – десь у середині липня – ситуація зрівняється,

– заявив Арестович.

Як він зауважив, якби історія з ленд-лізом почалась хоча б на 3 тижні раніше, то такого б важкого місяця не було. Однак, на жаль, він неминучий, тому ми повинні налаштуватись на це.

"Нагадую, що ми все-таки переможемо, не може Росія виграти потенційну гонитву із Заходом та намагання українського народу битися за своє. Утім, місяць буде важким", – підсумував Арестович.

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