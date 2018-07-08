Найдешевші люди в світі: знаменитий дизайнер публічно образив сім’ю Кардашян

Відомий італійський дизайнер Стефано Габбана вже не перший місяць різко висловлюється на адресу зірок шоу-бізнесу. Цього разу він добрався до клану Кардашян, яку публічно образив в соцмережі.

Про це повідомляють на Harper Bazaar.

Курйозний випадок трапився декілька днів тому, коли під одним із постів про сім'ю Кардашян в Іnstagram він залишив образливий коментар: "Найдешевші люди в світі".

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Жорсткий коментар Стефано Габбани

Таке рішення розкритикувати клан Кардашян фанатам здався досить дивним, оскільки сімейство часто носить бренд його одягу Dolce & Gabbana і має хороші стосунки зі всіма членами родини. Навіть днями одна з найстарших сестер Кардашян, Кортні, опублікувала з Доменіко Дольче (партнером Стефано) спільну світлину.

Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 4 Лип 2018 р. о 2:19 PDT

Нагадаємо, що співзасновник модного будинку Dolce & Gabbana Стефано Габбана жорстко розкритикував образ супермоделі Кейт Мосс, а після неї згодом і зачепив почуття Селени Гомес, назвавши під колажем її фотографій "потворною".