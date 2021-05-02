Мета єдина – показати готовність, – Наєв порівняв стягування військ Росії з 2014 роком

Скупчення військ Росії на кордонах схоже з ситуацією 2014 року. Водночас тоді Кремль намагався демонструвати військовий вплив на керівництво України.
Джерело:Командування об'єднаних сил ЗСУ
Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Також він назвав мету стягування російських військ до кордонів України у 2021 році.
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"У 2014 році збройні сили Росії були накопичені вздовж державного кордону з Україною задля демонстрації військового впливу на керівництво України. Така ж ситуація відбулася й цього періоду", – сказав Сергій Наєв.
За його словами, відбулося накопичення з 28 батальйонних тактичних груп до більше, ніж 50.
Відповідно мета таких дій – це демонстрація військової присутності навколо державного кордону України на тих напрямках, які, можливо, будуть загрозливими щодо українських Збройних сил, додав командувач ОС.
Мета єдина – показати готовність до військового вирішення ситуації, яка може виникнути за бажанням їхнього військового чи політичного керівництва,
– заявив Сергій Наєв.
Повне інтерв'ю Сергія Наєва: дивіться відео
Стягування військ Росії до кордонів України: головне
- 30 березня 2021 року головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нарощує війська поблизу кордону України.
- Вже 1 квітня українська розвідка повідомила про можливість розширення Росією військової присутності на Донбасі.
- Згодом розслідувачі Conflict Intelligence Team виявили польовий військовий табір Росії біля українського кордону, а 10 квітня в ОБСЄ повідомили, що Росія стягує на Донеччину танки.
- Проте 22 квітня у Росії заявили про плани щодо відведення військ у пункти постійної дислокації.
Російські війська біля українського кордону / Інфографіка 24 каналу