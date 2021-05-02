Мета єдина – показати готовність, – Наєв порівняв стягування військ Росії з 2014 роком

Скупчення військ Росії на кордонах схоже з ситуацією 2014 року. Водночас тоді Кремль намагався демонструвати військовий вплив на керівництво України.

Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Також він назвав мету стягування російських військ до кордонів України у 2021 році.

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"У 2014 році збройні сили Росії були накопичені вздовж державного кордону з Україною задля демонстрації військового впливу на керівництво України. Така ж ситуація відбулася й цього періоду", – сказав Сергій Наєв.

За його словами, відбулося накопичення з 28 батальйонних тактичних груп до більше, ніж 50.

Відповідно мета таких дій – це демонстрація військової присутності навколо державного кордону України на тих напрямках, які, можливо, будуть загрозливими щодо українських Збройних сил, додав командувач ОС.

Мета єдина – показати готовність до військового вирішення ситуації, яка може виникнути за бажанням їхнього військового чи політичного керівництва,

– заявив Сергій Наєв.

Повне інтерв'ю Сергія Наєва: дивіться відео

Стягування військ Росії до кордонів України: головне

30 березня 2021 року головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нарощує війська поблизу кордону України.

Вже 1 квітня українська розвідка повідомила про можливість розширення Росією військової присутності на Донбасі.

Згодом розслідувачі Conflict Intelligence Team виявили польовий військовий табір Росії біля українського кордону, а 10 квітня в ОБСЄ повідомили, що Росія стягує на Донеччину танки.

Проте 22 квітня у Росії заявили про плани щодо відведення військ у пункти постійної дислокації.





Російські війська біля українського кордону / Інфографіка 24 каналу