Найгарячіша російська вболівальниця на ЧС-2018 знімається у порно: фото 18+

Російські ЗМІ признали найсексуальнішою вболівальницею 28-річну Наталю Немчинову, яку помітили на футбольних трибунах. Згодом, стало відомо, що вона працює порноактрисою з 2016 року.

Фотографію Наталі Немчинової зробили під час церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу 2018 на "Лужниках". Про це повідомляє таблоїд "The Sun".

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Зазначається, що дівчина знімається не лише під власним ім'ям, а й під псевдонімами – Наталія Андрєєва, Делайя Джі, Даніка, Аманда, Ася і Аннабель. Крім того, Немчинова є зіркою приватних секс-вечірок у московському клубі "Вінтаж".



Наталя Немчинова на Чемпіонаті світу з футболу 2018

Відомо, що порноактриса заміжня за старшим за неї на 18 років Сергієм Рощупкіним, власником та генеральним директором фітнес-клубів Zebra у Москві.



Наталя Немчинова



Наталя Немчинова