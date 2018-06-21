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Найгарячіша російська вболівальниця на ЧС-2018 знімається у порно: фото 18+

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Наталя Немчинова
Наталя Немчинова / Фото з відкритих джерел

Російські ЗМІ признали найсексуальнішою вболівальницею 28-річну Наталю Немчинову, яку помітили на футбольних трибунах. Згодом, стало відомо, що вона працює порноактрисою з 2016 року.

Фотографію Наталі Немчинової зробили під час церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу 2018 на "Лужниках". Про це повідомляє таблоїд "The Sun".

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Зазначається, що дівчина знімається не лише під власним ім'ям, а й під псевдонімами – Наталія Андрєєва, Делайя Джі, Даніка, Аманда, Ася і Аннабель. Крім того, Немчинова є зіркою приватних секс-вечірок у московському клубі "Вінтаж".

наталя немчинова на чемпіонаті світу з футболу
Наталя Немчинова на Чемпіонаті світу з футболу 2018

Відомо, що порноактриса заміжня за старшим за неї на 18 років Сергієм Рощупкіним, власником та генеральним директором фітнес-клубів Zebra у Москві.

наталя немчинова
Наталя Немчинова

наталя немчинова
Наталя Немчинова

 

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Росії Еротика Порно
Джерело: 24 Канал
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