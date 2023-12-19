Який напрямок на фронті найгірший для росіян: оперативне зведення від Світана
Росіяни намагаються хоч якось зупинити рух ЗСУ на лівому березі. Для цього вони часто використовують різні КГБшні ІПСО.
Про це в ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Небезпека для росіян на лівому березі
За його слова, лівий берег Дніпра для росіян – найгірше місце на всьому фронті для оборони. Навіть не для наступу, адже це нереально. Вони саме тому й підірвали Каховську ГЕС, аби убезпечити себе від наступальних дій ЗСУ з правого на лівий берег.
Лівий берег / Скриншот з відео
700 кілометрів плече постачання військової амуніції з Ростова на лівий берег,
– наголосив Світан
700 кілометрів постачати важко, навіть на правильно розташованому фронті. Наприклад, таким є Донецький напрямку, адже за фронтом в тилу є ще 7 тисяч кілометрів. Тим часом в районі лівого берега в тилу хіба Чорне та Азовське моря.
Крім того, усі ті 700 кілометрів треба везти під ударами наших дальніх засобів ураження. Тобто це найнезручніша точка.
700 кілометрів / Скриншот з відео
"Саме тому росіянам дуже важливо, аби ми там не почали розвивати наступальні дії. Вихід до Скадовська та Армянська – це підхід та звільнення Криму, а також удар по Кримському мосту", – додав Світан.
Яким може бути звільнення Криму
Військовий експерт пояснив, якщо підійти до виходів із Криму – Перекопу та Генічеську, це вже географічно буде котел. Крім того, якщо ще й позбутися Кримського мосту – російські війська залишаться без постачання.
Залишиться морський доступ, тобто російські кораблі. Проте ми їх зможемо мінусувати, адже в нас достатня кількість є безекіпажних катерів,
– розповів Роман Світан.
Він додав, що зараз росіяни заховали свої кораблі у бухті в Новоросійську. Проте й туди може дійти достатня кількість наших безпілотників. Вони у декілька хвиль можуть спалити бухту.
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