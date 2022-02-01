Президент звернувся до Заходу після чергової телефонної розмови з Джо Байденом. Мовляв, вони розійшлися в оцінках ймовірності російської агресії і відповідно в тому, як на ту "ймовірність" варто реагувати.

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Українці розділилися на 2 табори

Українці миттєво розділилися в оцінках таких висловів українського президента. Одні одразу взялися кричати "зрада" й "Зеленський збожеволів". Однак інші почали розбиратися, що могло примусити нашого президента до таких нібито дивних слів.

Адже, здавалося б, він же навпаки мав з Байденом не тільки "в усьому погоджуватися про агресивність Росії", а, може, навіть і далі накручувати його з російською агресією (щоб отримати Україні від Білого дому ще більше допомоги).

Утім Зеленський вчинив інакше. Я не є співробітником Банкової, президент переді мною не звітує, то ж можу лише припустити мотиви його вчинків.

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Які в Зеленського мотиви

Отже, чому Байден "панікує", а Зеленський вдає, що "спокійний", хоч обидвоє мають однакові дані розвідки про накопичення російських військ під українськими кордонами?

Чому нам здається, що Байден, який за 8 тисяч кілометрів від Києва, хвилюється про атаку росіян на Київ начебто набагато більше, ніж Зеленський, який безпосередньо перебуває у столиці?

Я вважаю, що Байден насправді вдає хвилювання і паніку, а Зеленський вдає спокій.

Думаю, що американський президент все ж таки просто мусить трохи перебільшувати ситуацію із російським вторгненням. Адже він повинен пояснювати своїм виборцям (своїм співгромадянам-американцям), чому він так переймається Україною, що готовий на неї витрачати додаткові сотні мільйонів з американського бюджету.



Зеленський і Байден мають свої мотиви / Фото Axios

Байден пояснює свої витрати на Україну

Це має пояснювати умовно фермеру з Техасу і домогосподарці з Айови, які, може, щось і чули один раз у своєму житті про Україну, але це не точно. Байден перед ними постійно звітує про свої дії на посаді президента.

Саме для них він "згущує фарби" – Щоб вони "пройнялися ситуацією", їм і подають найгірший з можливих сценаріїв із російським вторгненням в Україну.

Адже, погодьтеся, якщо техаському фермеру сказати, що Путін накопичує війська під українськими кордонами, щоб в такий спосіб шантажувати США, то фермер цілком резонно запитає свого президента, а нащо Байден на такий шантаж піддається?

Однак якщо сказати, що Путін вже "завтра" скоїть напад на мирну державу в серці Європи, то в серці техаського фермера запалає справжнє обурення і готовність відкрити свій гаманець і допомогти мирній європейській державі.

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Саме так, думаю, все це і працює. Саме тому Байден і вдається до певних перебільшень. Бо він транслює його на внутрішньоамериканську аудиторію, щоб пояснити американцям витрати на допомогу Україні. Ці пояснення не призначені для нас, але ми їх споживаємо і панікуємо.

Зеленський у своїх оцінках "російських військ під українськими кордонами" вдає, що все нормально і все під контролем. Він транслює свій спокій, щоб ми не панікували, не "кидалися" скуповувати долари й тікати до Польщі.



Зеленський вдає "спокій" для інвесторів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Президент транслює спокій інвесторам

Вдаваний спокій Зеленський транслює й іноземним інвесторам, щоб вони не надумали виводити з України свої бізнеси й гроші. Саме так, думаю, все і працює у "великій політиці". Було б дуже простим поясненням, що, мовляв, Зеленський збожеволів (коли дозволяє собі спростовувати паніку колективного Заходу щодо російського вторгнення).

Думаю, що із такими заявами він просто мусить виходити (і закликати Захід не нагнітати), адже те нагнітання вбиває українську економіку. Саме її Зеленський і намагається в такий спосіб тепер врятувати.

Звісно, можна (а іноді навіть і треба) з його слів та дій сміятися, шукати зраду чи неадекватність. Однак тепер я побачив, як долар на тлі паніки перевалив вище за 29 гривень і як він відкотився нижче за 29 гривень, коли Зеленський у розмові з Байденом попросив не нагнітати.

Хтось скаже – збіг, а хтось сповниться оптимізму, що наша влада може контролювати ситуацію і навіть трохи нею керувати. Однак якщо ви із песимістів, то я все одно маю вас чим зараз потішити і заспокоїти.

Реальна міжнародна підтримка не поділася

До нас в гості приїде польський прем'єр Матеуш Моравецький. Сподіваюсь, він прихопить із собою засоби протиповітряної оборони, які нам пообіцяли польські військові. Адже отримали на це згоду президента країни Анджея Дуди.



Підтримка Польщі нікуди не поділась / Фото Getty Images

Завітає до нас і нідерландський прем'єр Марк Рютте. Щодо нього я також сподіваюсь, що він не з порожніми руками буде. В мене про голландців такі сподівання, бо в тамтешньому парламенті і керівна, і опозиційна партії дійшли згоди у питанні допомоги України.

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Тобто реальна підтримка світової спільноти для України нікуди не поділася. Польський та британський прем'єри 1 лютого одночасно будуть в Україні. Вони можуть оголосити про "новий формат співпраці з Україною".

У Кремлі станеться істерика

Що то буде за формат – побачимо. Однак назву йому вже придумав – це буде УПА (Україна, Польща, Англія). Впевнений, в Кремлі від такої назви точно сталася б істерика.

У Кремля точно станеться істерика, якщо турецький президент Реджеп Ердоган (який 3 лютого прилетить в Україну) привезе нам ще кілька своїх славетних Bayraktar (щоб вони могли у разі потреби завдати бомбові удари по російських військах).

Утім що саме привезе нам турецький президент – натепер достеменно невідомо. Однак чекати "подарунків" нам недовго лишилося.

Такої навали дипломатичних візитів в Україну, напевно, ще ніколи не було. Точно не було такого, щоб лідери інших держав прилітали до нас не за запрошенням, а за власним бажанням та ще й з військовою допомогою та з пропозиціями про союзництво.

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Якщо боїтеся, що світ, мовляв, втомився від України, що наші проблеми нікому не цікаві, і що Путін усіх купив, а тому цивілізований світ нас лишать сам на сам із російським людожером – то це не так. Це ми бачимо на власні очі.