Найгірший варіант, – Вітренко про ймовірний запуск "Північного потоку-2" вже цієї зими

15 жовтня 2021 , 13:57
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Росія заявила, що газопровід "Північний потік-2" буде готовий до запуску вже найближчим часом. Якщо таке відбудеться й з України знімуть транзит газу, то це стане найгіршим варіантом для держави.

Про це розповів глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Після цього газу в Європі більше не буде, але при цьому в України виникнуть технічні проблеми й зросте ціна на газ в Словаччині, де держава його купує. 

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"Це найгірший варіант для України", – заявив глава "Нафтогазу". 

Як Україна до цього готується

Вітренко зауважив, що українська сторона моделює різні сценарії розвитку подій. Наприклад, визначає, скільки газу в "підземці", коли його можна підняти, яким є видобуток, скільки газу потрібно тощо.

Плануємо те, як пройти цей опалювальний сезон. Зокрема, забезпечити потреби у газі всіх наших клієнтів,
– заявив Вітренко. 

Зверніть увагу! Юрій Вітренко заявив, що Росія штучно поглиблює дефіцит газу на європейському ринку. Кремль веде прямий шантаж для запуску "Північного потоку-2".

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"Північний потік-2": останні новини 

  • У Росії 14 жовтня заявили, що"Північний потік-2" буде готовий до запуску вже найближчими днями. Ситуація щодо подальшої роботи газопроводу залежить від європейського регулятора.
  • За даними ЗМІ, Джо Байден не планує запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2" за час свого президентства. Водночас Конгрес та сенатор-республіканець Тед Круз наполягають, аби влада діяла жорсткіше.
  • Юрій Вітренко заявив, що обов'язковою умовою сертифікації "Північного потоку-2" є розблокування транзиту газу через Україну.
  • Компанія Nord Stream 2 AG у серпні програла в німецькому суді справу щодо звільнення "Північного потоку-2" від вимог Газової директиви Євросоюзу.
Автор: Тетяна Кійовська