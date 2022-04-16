Найімовірніше, що Фінляндія приєднається до НАТО

16 квітня 2022 , 00:31
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Джерело:

Sky News

Фінляндія "з високою ймовірністю" стане членом НАТО, оскільки більшість за членство. Однак остаточне рішення ще не ухвалене.

Про це заявила міністр з європейських справ і корпоративного управління Фінляндії Тютті Туппурайнен.

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Найімовірніше, що Фінляндія приєднається до НАТО

За її словами народ Фінляндії "вже ухвалив рішення", і опитування показують величезну підтримку членства в НАТО. Але "питання ще слід ретельно розглянути в парламенті країни".

Тож наразі я можу сказати, що це дуже ймовірно, але рішення ще не прийнято,
–  сказала Туппурайнен.

Вона також додала, що дії Росії, жорстока війна в Україні – це тривожний дзвінок для всього світу.

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Автор: Марта Касіянчук