Наїзд авто в натовп у Берліні: постраждали 14 дітей, загинула їхня вчителька

Зранку 8 червня у Берліні автівка в'їхала у натовп. Постраждали 14 дітей, а вчителька, яка їх супроводжувала, загинула.

Жінка загинула на місці. Очевидці стверджують, що водій автівки намагався втекти з місця події, але його зупинили й передали поліції.

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Що трапилось

На берлінській площі Брайтшайдплац біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма авто Renault в’їхало в натовп. Відомо, що постраждалі діти приїхали з німецької землі Гессе. У поліції розповіли, що сім’ї травмованих і загиблої повідомили про те, що сталося.

На кадрах видно, що сріблястий автомобіль урізався у вітрину універмагу. Машина проїхала вулицею, потім врізалася в групу людей на площі, повернулася на дорогу й знову в'їхала на бордюр перед тим, як врізатися в магазин. За даними пожежно-рятувальної служби, внаслідок аварії постраждали близько 30 людей, із них 5 мають травми, небезпечні для життя.

Водієм виявився 29-річний чоловік. У нього 2 громадянства – Вірменії та Азербайджану.

Німці переконані, що це був теракт

Люди, які бачили трагічну подію на власні очі, переконують, що дійства водія були схожі на теракт. Очевидці також заявили, що в авто чоловіка нібито знайшли записку з поясненням його дій. Мовляв, він зробив це навмисно. Але наразі в поліції не підтвердили цю інформацію.

Тим часом міністерка внутрішніх справ міста Іріс Спрангер заперечувала, що в машині був лист. Проте сказала, що там були плакати.

Зауважимо, що у 2016 році неподалік від цього місця терорист Аніс Амрі в'їхав на викраденій вантажівці у Берлінський різдвяний ярмарок. Тоді загинули 12 людей загинули, ще пів сотні отримали поранення.

Нещодавно Німеччину сколихнула інша трагічна новина

3 червня біля німецького гірськолижного курорту зійшов з рейок пасажирський потяг, внаслідок чого перевернулись вагони.

Тоді постраждало 60 пасажирів, 16 з них перебувають у важкому стані.

На жаль, 5 людей загинули. Серед них – 2 вимушені переселенки з України.

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