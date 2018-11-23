14:17
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Найкраща плавчиня в історії України знялася у відвертій фотосесії

      3210 Читать новость на русском
      Яна Клочкова: відверта фотосесія
      Яна Клочкова: відверта фотосесія

      Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова поділилася зі своїми підписниками в Instagram яскравими фотографіями з відвертої фотосесії.

      Фото, на якому знаменита українська плавчиня позує в білому брючному костюмі і бюстгальтері такого ж кольору, вже зібрало безліч захоплених коментарів.

      Читайте також: Лід та вогонь: молоді мами хокеїстів "Соколу" влаштували палку фотосесію

      "Ідіть покликом свого серця, будьте чесними з собою, ризикуйте і залишайтеся відкриті новому", – написала Клочкова на своїй сторінці в Instagram.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Следуйте зову своего сердца, будьте честны с собой, рискуйте и оставайтесь открыты новому ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ MakeUp ☜➀☞ Hair⠀‍♀️ @lebedd.ira ⠀ ⠀ Photographer @ira.kudria ═══════════════════════ ⠀ ⠀ #love #instagood #me #tbt #cute #follow #followme #photooftheday #happy #beautiful #picoftheday #like4like #instagramanet #instatag #fashion #instadaily #igers #instalike #swag #amazing #tflers #follow4follow #likeforlike #bestoftheday #l4l #girl #likes #lady #comment #stylish

      Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ???? ????????? (@yana_klochkova)

      До речі, заради одного знімка з цієї ж фотосесії дівчина і зовсім відмовилася від білизни.


      Яна клочкова знялася у відвертій фотосесії

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт плавання
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
      сьогодні , 13:16 Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
      16824
      Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      сьогодні , 12:01 Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      Блог Медіа 1038
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      22 листопада , 11:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      1692
      Страна, у которой получилось: как Израиль добился своей независимости
      сьогодні , 11:00 Страна, у которой получилось: как Израиль добился своей независимости
      Павло Казарін 261
      Судостроение России – на дне
      сьогодні , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 998
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      "Сантос" вийшов на четверте місце
       10 жовтня 2010 , 13:20
      Ультрас "Карпат" беруть участь в АТО
       10 липня 2014 , 12:39
      Фанати Екваторіальної Гвінеї зірвали півфінал Кубка Африки. ВІДЕО
       6 лютого 2015 , 12:24
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук