Найкраще, що могло статись, – виробник дронів влучно відповів на обурливу заяву Rheinmetall
- Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що українські дрони не є технологічно інноваційними, що викликало відповідь від українських виробників.
- Співзасновник української компанії Валерій Зарубін вважає, що такі заяви підтверджують успіх українських виробників зброї.
Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер зробив дивну заяву щодо українських дронів. На його думку, вони не є технологічно інноваційними, а нібито виробляють їх – "українські домогосподарки". Проте українські виробники не вважають його слова образливими.
Співзасновник української технологічної компанії Валерій Зарубін розповів 24 Каналу, що ці слова глави оборонного концерну насправді є визнанням для українських виробників дронів. Він пояснив, як потрібно інтерпретувати заяву Паппергера.
Читайте також Яку зброю Україна хоче виробляти наступною та чому Rheinmetall нервує: інтерв’ю зі співзасновником технологічної компанії
Чому глава Rheinmetall зневажливо відреагував на українських виробників БпЛА?
"Для мене це найкраще, що могло відбутися. Це маркер того, що ми йдемо тим шляхом, яким потрібно йти", – наголосив Зарубін.
На цю тему, продовжив він, є дуже цікава книга, яка буде в пригоді усім виробникам та інноваторам, – "Дилема інноватора". У ній дуже чітко описано схожу ситуацію, коли гіганти програють маленьким компаніям, менш технологічним рішенням, але які масштабуються з неймовірною швидкістю.
Зверніть увагу! Авіаексперт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський наголосив, що цінність української інновації – не у технологічності як такій, а у скороченні загрози і швидкості створення рішень для протидії. Також ці рішення базуються на доступних технологіях, тому що відбулася демократизація технологій.
Він зауважив, що "Rheinmetall залежить від китайської бавовняної целюлози приблизно на 70%", тому це проблема не тільки України, а усього світу, який наразі залежить від Китаю. Водночас щодо українських технологій, то наші виробники використовують камери, але програмне забезпечення, системи наведення, захоплення цілей – розробляють самостійно. Відповідно, заявляти, що технологій немає, на його думку, – неправильно.
"Ми сьогодні найінноваційніша, найефективніша армія у світі. Так само як і виробничий сектор Military Tech. Великі компанії, як, наприклад, Rheinmetall, будуть або ігнорувати цей ринок, або критикувати його. І те, й інше добре. Нам потрібно йти своїм шляхом і завойовувати першість", – зауважив співзасновник української технологічної компанії .
Також він пояснив репліку Паппергера щодо "українських домогосподарок" – насправді це не спроба принизити українських виробників дронів.
Він просто хотів сказати, що це не технологічно. У Паппергера дуже технологічна зброя: танки, ракети. Вони дуже дорогі, і йому взагалі невигідно займатися такими маленькими дронами, як це робимо ми. Проте ці маленькі дрони просто "заберуть" ринок,
– пояснив Валерій Зарубін.
Він додав, що це один з перших маячків, що великі виробники відчувають загрозу маленьких дронів, які зібрані "домогосподарками". Зарубін нагадав, що колись йшлося про те, що на кожній кухні в Україні буде збиратись дрон. Так от "домогосподарки" сьогодні виграють або, як мінімум, не програють війну.
Яка реакція на заяву глави Rheinmetall?
Володимир Зеленський відреагував на заяву Арміна Паппергера, зазначивши, "якщо кожна домогосподарка України" може виробляти дрони, то тоді кожна з них "може бути гендиректором Rheinmetall". На думку українського президента, сьогодні необхідно конкурувати не риторикою, а технологіями і результатом. Водночас наша країна демонструє ефективність своїх технологій щодня – на фронті, в небі та на морі.
Також український виробник дронів Skyfall дав іронічну відповідь на закиди Паппергера. У компанії заявили, якщо "дрон, зроблений українськими "домогосподарками", здатен знищувати танки та артилерію", тоді, імовірно, "офіційно настала ера "домогосподарок".
Німецький оборонний концерн Rheinmetall згодом прокоментував заяву свого очільника щодо виробників українських дронів. У компанії зазначили, що підтримують Україну та спротив українців російській агресії. У Rheinmetall категорично не погодились із висловлюваннями Паппергера та наголосили, що вважають інноваційність і бойовий дух українців джерелом натхнення. Концерн підтвердив готовність і надалі підтримувати Україну.