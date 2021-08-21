Найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності України, – Данілов про введення санкцій Росією

Кремль увів санкції проти низки українських діячів 20 серпня. У переліку і секретар РНБО Олексій Данілов. Він санкціям не засмутився, а, навпаки, назвав їх найвищою відзнакою.

Про розширення санкцій Росії стало відомо після засідання РНБО 20 серпня. Своєю думкою про обмеження зі сторони Москви Данілов поділився у соцмережах.

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Данілов вважає санкції найвищою відзнакою

Найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності України. Кремль запровадив санкції щодо Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави,

– написав секретар РНБО.

Данілов пообіцяв виправдати "високу довіру" і робити ще більше на посаді. Головною метою секретар РНБО назвав зняти питання присутності "русского мира" в українському житті.

У переліку – Кулеба, Денісова, Зеркаль

Зазначимо, що 20 серпня на засіданні Ради нацбезпеки та оборони запровадили санкції проти російських пропагандистів. Кремль відреагував санкціями у відповідь. У список, окрім Данілова, потрапили ще близько 70 осіб.

Серед них:

глава МЗС Дмитро Кулеба.

перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.

депутат Верховної ради Олександр Дубінський.

уповноважена з прав людини Людмила Денисова.

Наразі в санкційних списках Росії перебувають 922 українські діячі. Обмеження стосуються фінансових операцій Росії, майно та рахунки підсанкційних осіб заблоковані на території держави-агресорки.

Текст публікації Олексія Данілова:

Найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності України. Кремль запровадив санкції щодо Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави.

Обіцяю виправдати "високу довіру" і зробити ще більше на посаді Секретаря Радбезу, щоб раз і назавжди зняти питання щодо будь-якої присутності "русского мира" і його агентів впливу в українському житті – як кажуть в народі, "щоб і духу не було".

Далі буде! Боремося, перемагаємо! Зі святами Нас – Українців !