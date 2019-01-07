Найкращий бомбардир УПЛ може перейти у грецький ПАОК

Колишній нападник донецького "Шахтаря" Факундо Феррейра, який зараз виступає в складі "Бенфіки", може продовжити кар'єру в чемпіонаті Греції.

Феррейра привернув увагу грецького клубу ПАОК. Клуб із Салоників бачить у Феррейрі змінника для ключового нападника команди Александара Прійовіча, який, як очікується, в найближчі 24 години завершить перехід в "Аль-Іттіхад".

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Очікується, що "Бенфіка" не заперечуватиме проти відходу аргентинця, так як той не зміг прижитися в Португалії, провівши лише 4 матчі і забивши 1 гол в тамтешньому чемпіонаті.

Зазначимо, що раніше інтерес до Феррейри приписували "Фортуні", "Ніцці" та ряду команд з Туреччини та Італії.

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