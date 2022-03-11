Найкритичнішою точкою на Харківщині є Ізюм: 11 березня знову будуть "зелені коридори"

Вороги хотіли захопити Харків за 2 дні, але потужний опір на передовій і в тилу не дав цього зробити. Водночас місто Ізюм досі залишається найкритичнішою точкою на Харківщині.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що через міцну оборону ЗСУ ворогу не залишається нічого іншого, як цинічно атакувати мирне населення, і вони це роблять.

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"​​Найкритичнішою точкою залишається Ізюм", – заявляє він.

За словами Синєгубова, 11 березня в місті знову заплановані "зелені коридори". Людей намагаються вивезти з найгарячішої точки, хоча ворог всіляко цьому заважає.

10 березня з Ізюма, що на Харківщині, вдалося виїхати людям гуманітарним коридором. Орієнтовно 2 тисячі жителів евакуювали 44 авбтобусами до Дніпра.

До слова, загарбники хотіли, аби їхню техніку пропустили містом у напрямку Харкова. Окупанти вийшли на зв'язок з мером Ізюма Валерієм Марченком й попросили відкрити в місті декілька розвідних мостів. Український чиновник на таке, звісно ж, не погодився.

А раніше у мерії Ізюма розповіли, що центр міста – від ринку і до школи №1 – став суцільною руїною. Усюди каміння, воронки, понівечені дерева, пожежі й отвори від снарядів у багатоповерхівках.

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