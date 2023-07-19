Їх "з'їдять" за 5 хвилин: хто та як зустріне вагнерівців на кордоні України

До Білорусі прибуло від 500 до 700 найманців ПВК "Вагнера". Це деяка кількість людей із певним бойовим досвідом. Утім, наразі загрози для України немає.

Про це 24 каналу відзначив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Він пояснив кого саме вагнерівці можуть зустріти на кордоні з Україною і що після цього з ними буде.

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Вагнерівці не є загрозою

Українські кордони на півночі і безпосередньо з Білоруссю серйозно посилені. Тому якщо раптом якась група найманців ПВК "Вагнера" рушить у бік нашої держави, їх одразу зустрінуть і точно не з хлібом-сіллю.

На кордоні з Білоруссю стоїть дуже крутий підрозділ наших спецпризначенців – "лісових котиків". Якщо хтось до них зайде, то вагнерівців вони "з'їдять" за 5 хвилин. Вони чекають, це їх робота,

– відзначив Сазонов.

Наразі і в ГУР запевняють, що немає безпосередньої загрози вагнерівців з боку Білорусі. Оскільки вони заходять без зброї та важкої техніки. Українська розвідка не припиняє моніторити ситуацію.

"Вагнерівці тут у Бахмуті переконалися, що "м'ясні штурми" нічим хорошим не закінчуються. Вони просто гинуть. Без техніки вони йти не можуть, а її у них немає. Але якщо раптом вони захочуть перевірити на міцність українських прикордонників і "лісових котиків", то вони (вагнерівці – 24 Канал) швидко закінчаться", – наголосив військовослужбовець.

Кирило Сазонов про вагнерівців у Білорусі: дивитись відео

Боятися варто швидше білорусам. Оскільки до ПВК "Вагнера" все так же входять колишні в'язні, засуджені за різні злочини.

"Там багато в'язнів, людей з великими термінами за вбивства, зґвалтування, пограбунки – вони пішли воювати. Тепер вони на території Білорусі і знову почувають себе над законом. Треба бути дуже обережними", – наголосив Сазонов.

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