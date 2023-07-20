Пригожин намагається залишитись "мачо": у Зеленського оцінили загрозу "Вагнера" для України

Євгєній Пригожин, ймовірно, з'явився у Булорусі, де виступив перед загоном найманців. Він наголосив, що зробить з білоруської армії "другу у світі". Утім, подібні заяви не що інше, як гра на публіку і спроба втриматися в інформаційному полі.

Про це 24 Каналу зазначив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він пояснив ймовірні загрози з боку Білорусі та безпосередньо вагнерівців.

Дивіться також У Білорусь стікаються колони вагнерівців: чи може Росія відкрити другий фронт

Діяльність Пригожина

Білоруська армія ніколи не стане "другою у світі". Для цього треба мати відповідний військово-промисловий комплекс, мобілізаційний ресурс, якого немає, а також лояльність місцевого населення та готовність приймати концепцію армії. Пригожин – чужий для білорусів, вони його ненавидять, вважає Подоляк. Тому всі його заяви не що інше, як спроба втриматися в інформполі.

Пригожин сьогодні пробує залишитись в інформаційному порядку денному таким "мачо", тому що він розуміє, що для російської аудиторії "мачизм" – єдина технологія. Вони визнають людину брутальну, яка може з нецензурною лайкою практично взяти Москву в облогу,

– пояснив радник голови ОПУ.

Діяльність вагнерівців у Білорусі: дивитись відео

Загрози з Білорусі

Після невдалого походу на Москву, Пригожин втратив значну кількість свої наймаців з ПВК, безпосереднє фінансування з державного бюджету, але натомість здобув ненависть Путіна, що звісно, не грає на користь "колишнього кухаря". Тому й брати участь у війні з Україною для нього немає сенсу, вважає Подоляк. А сама Білорусь – фіктивна держава, залежна від політики Росії.

"Лукашенко – придворний для путінського двору вчорашнього дня. Він сьогодні продовжує виконувати ту роботу, яку він завжди виконував для Росії тільки тому, що в нього не вистачає розуму усвідомити, що вже відбувається з Путіним і його оточенням. В цій конструкції немає суб'єктів Білорусь, білоруська армія, Пригожина, який може щось зробити", – пояснив посадовець.

Утім, повністю не зважати на ситуацію у Білорусі не можна і відповідні українські служби за усім слідкують. Та варто критично ставитися до будь-яких заяв, зокрема Пригожина. Бо він може намагатися "розкачати інформаційний простір".

"Він може й справді навчити невеличку кількість білоруського спецназу, який на думку Лукашенка має забезпечити стабільність в державі. Але питання: як Лукашенко хоче втримати владу при падінні путінського режиму, коли одночасно падатиме величезна кількість орієнтованих на Росію політичних систем", – поставив риторичне питання Подоляк.

Що відомо про вагнерівців у Білорусі: основне