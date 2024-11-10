Окупанти готують найманців на полігоні в Криму. Вони звозять їх вантажівками.

Полігон у Севастополі належить до 810 бригад морської піхоти, пише 24 Канал з посиланням на агентів "Атеш".

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Окупанти в Криму готують найманців з Африки та Куби

Під час постійної розвідки агенти "Атеш" з'ясували, що на полігоні "Козачий" у Гагарінському районі Севастополя російські військові навчають найманців з африканських країн та Куби,

– заявили агенти.

За їхніми даними, там періодично фіксують прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей з нетиповою для місцевих жителів зовнішністю.

Окупанти готують найманців з Африки та Куби

Також на цьому ж полігоні час від часу проходять стрілянини для підлітків із "Юнармії".

"Окупанти використовують дітей як живий щит, намагаючись захистити своїх військових та найманців від ударів Сил оборони України", – заявили військові.

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Також агенти зазначили, що вони: