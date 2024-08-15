Наймасовіше взяття ворога в полон: як вдалося провести операцію

Спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 російських військових. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.

Про це повідомили джерела 24 Каналу в Службі безпеки України. Росіяни здалися в полон 14 серпня на території Курської області.

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Що відомо про успішну операцію

Джерела 24 Каналу повідомили подробиці, як понад 100 російських військових опинилися в полоні. Так, воїни ЦСО "А" СБУ провели унікальну операцію, в результаті якої відбулося наймасовіше взяття ворога у полон.

Спецпризначенці захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт – з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо.

Російські військові, які опинилися у полоні / Фото, надані 24 Каналу

Спецпризначенці ЦСО А СБУ взяли в полон 102 військовослужбовця 488-го гвардійського мотострілкового полку збройних сил Росії та підрозділу "Ахмат".

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Раніше російські строковики, які також опинилися у полоні, записували відеозвернення до російського президента. Вони благали обміняти їх на воїнів "Азову", однак у Кремлі офіційно на звернення не реагують.