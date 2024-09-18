Полковник запасу сказав, скільки російських ракет могли знищити на складі у Торопці

У ніч на 18 вересня російські ЗМІ повідомили про масштабну атаку безпілотників у Торопці. На військовому складі могло зберігатися до 30 тисяч тонн боєприпасів та іншої зброї.

Склад атакували дрони СБУ, ГУР та ССО, хоч є припущення, що вдарити по військовому об'єкту могли не лише дронами. Скільки російської зброї було знищено внаслідок атаки, 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Значна кількість російських запасів злетіла у повітря

На військовому складі у Торопці, Тверська область, могли зберігатись ракети для комплексів "Іскандер" і "Точка-У", північнокорейські ракети KN-23, а також керовані авіаційні бомби.

Був зафіксований землетрус до 3 балів, а це підрив приблизно до 30 кілотонн вибухівки. В еквіваленті це близько 30 тисяч тонн. Це стратегічні склади, побудовані у 2018 році. Кілька років вони створювали підземні бункери, і як казав тодішній заступник міністра оборони, вони витримають ядерний вибух,

– зазначив Роман Світан.

Можливо, він і мав рацію – ядерний вибух бункери витримають, однак неядерний – не витримали. З огляду на українські можливості, це була комбінована атака – не лише безпілотниками. Хоч і вони могли завдати серйозних уражень по наземних частинах складу.

"Наземні частини здебільшого використовувати в режимі транзитного складу: найімовірніше, вивантажувався певний боєзапас, який мав йти на лінію фронту. Звісно, пересування цих боєприпасів побачили зверху. На бункери клали велику кількість ракет типу KN-23, "Іскандерів", С-300/С-400. Практично це уся балістика", – наголосив полковник запасу.

На думку Світана, для більшого успіху українські спецслужби могли використати протибункерні ракети. Наприклад, українську балістичну ракету "Грім" або ж реактивний дрон "Паляниця".

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"Всі Сили оборони України чудово виконали завдання. Якщо там було 30 тисяч тонн боєприпасів, то значна частина "армійського запасу" росіян піднялась в повітря. Можна говорити про мінімум 10 – 15% запасу щонайменше ракет, бо не зрозуміло до кінця, що було в підземних бункерах", – зауважив військовий експерт.

Є припущення, що там зберігалися авіаційні бомби. До слова, цікаво відзначити, що склад у Торопці був під захистом охоронного комплексу Мурена 1 СВ, який коштує 211,6 мільйона доларів.