Найменше заробив Арахамія: якими були зарплати нардепів у Верховній Раді у 2021

10 січня 2022 , 15:08
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Джерело:

24 канал

Упродовж 2021 року Давид Арахамія ("Слуга народу") заробив у Верховній Раді понад 410 300 гривень. Посадовий оклад політика становив 23 835 гривень.

Юрій Бойко ("Опозиційна платформа – за життя") упродовж року заробив 485 425 гривень. Посадовий оклад – 22 700 гривень. 

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Скільки заробили інші нардепи

  • Антон Герасимов ("ЄС") – 540 867 гривень. Посадовий оклад – 22 700 гривень.
  • Ірина Геращенко ("ЄС") – 582 783 гривні. Посадовий оклад – 22 700 гривень.
  • Віктор Медведчук ("Опозиційна платформа – за життя) – 445 869 гривень. Посадовий оклад – 22 700 гривень.
  • Вадим Рабінович ("Опозиційний блок") – 465 579 гривень. Посадовий оклад – 23 381 гривні.
  • Юлія Тимошенко ("Батьківщина") – 486 593 гривень. Посадовий оклад – 23 835 гривні.
  • Олена Шуляк ("Слуга народу") – 546 058 гривень. Посадовий оклад – 23 381 гривня.
  • Олександра Устінова ("Голос") – 504 352 гривень. Посадовий оклад – 22 700 гривень.

Пріоритети Ради на 2022 рік

Спікер Руслан Стефанчук розповів про пріоритети Верховної Ради у 2022 році. Зокрема, народні обранці зосередяться на таких питаннях:

  • посиленні народовладдя;
  •  реформі Служби безпеки України;
  • пенсійній реформі;
  • містобудуванні.

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Автор: Мар'яна Бекало