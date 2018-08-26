Наймодніша дитяча стрижка: 7-річна дочка Вікторії Бекхем змінила образ
7-річна дочка зіркових батьків Девіда і Вікторії Бекхемів Харпер не залишається осторонь модних тенденцій.
Так дівчинка кардинально змінила зачіску на коротке каре, чим підкорила шанувальників зіркової сім'ї. Нові фото Харпер опублікувала Вікторія Бекхем на своїй сторінці в Instagram.
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Раніше у Харпер було довге волосся, яке їй часто залітали у коси. На фото дівчинка позує зі стильною стрижкою "боб" в "жокейському" костюмі. Дочка Вікторії стильно виглядає у вузьких чорних штанах, високих гумових чоботях і білій блузі з вишивкою на рукавах.
Харпер Бекхем / Instagram
Харпер Бекхем / Instagram
Харпер і Девід Бекхем / Instagram
Крім того, прихильники підкреслили, що новий образ Харпер дуже схожий на стрижку, яку колись Вікторія Бекхем зробила іконою стилю.
Популярна зачіска Вікторії Бекхем
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