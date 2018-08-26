Наймодніша дитяча стрижка: 7-річна дочка Вікторії Бекхем змінила образ

7-річна дочка зіркових батьків Девіда і Вікторії Бекхемів Харпер не залишається осторонь модних тенденцій.

Так дівчинка кардинально змінила зачіску на коротке каре, чим підкорила шанувальників зіркової сім'ї. Нові фото Харпер опублікувала Вікторія Бекхем на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: 7-річна донька Вікторії Бекхем взула босоніжки на підборах: фотофакт

Раніше у Харпер було довге волосся, яке їй часто залітали у коси. На фото дівчинка позує зі стильною стрижкою "боб" в "жокейському" костюмі. Дочка Вікторії стильно виглядає у вузьких чорних штанах, високих гумових чоботях і білій блузі з вишивкою на рукавах.



Харпер Бекхем / Instagram



Харпер Бекхем / Instagram



Харпер і Девід Бекхем / Instagram

Крім того, прихильники підкреслили, що новий образ Харпер дуже схожий на стрижку, яку колись Вікторія Бекхем зробила іконою стилю.