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Найпопулярніші фільми 2017 року за версією Google

18:59, сьогодні 423 Читать новость на русском
Мультфільм
Мультфільм "Ваяна" / Кадр з відео

Експерти пошукової системи Google назвали найпопулярніші фільми в світі в 2017 році.

Аби визначили імена лідерів, аналітики досліджували найпопулярніші запити на фільми серед користувачів додатка Google Play Маркет у всіх куточках планети, пише Business Insider.

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У рейтингу 50 найпопулярніших стрічок року найбільшу кількістю переглядів зібрали бойовики і наукова фантастика. А перше місце посів мультфільм "Ваяна". На другій сходинці – спін-офф "Зоряних воєн" – "Бунтар один", а замикає трійку – "Чудо-Жінка".

Топ-20 найпопулярніших фільмів 2017 року за версією Google:

1. "Ваяна"

Дивіться трейлер "Ваяна":

2. "Бунтар один. Зоряні війни. історії"

Дивіться трейлер "Бунтар один. Зоряні війни. історії":

3. "Чудо-жінка"

Дивіться трейлер "Чудо-жінка":

4. "Вартові галактики. Частина 2"

Дивіться трейлер "Вартові галактики 2":

5. "Доктор Стрендж"

Дивіться трейлер "Доктор Стрендж":

6. "Людина-павук: Повернення додому"

Дивіться трейлер "Людина-павук: Повернення додому":

7. "Співай"

Дивіться трейлер "Співай":

8. "Тролі"

Дивіться трейлер "Тролі":

9. "Фантастичні звірі і де їх шукати"

Дивіться трейлер "Фантастичні звірі і де їх шукати":

10. "Джон Уік 2"

Дивіться трейлер "Джон Уік 2":

11. "Прибуття"

Дивіться трейлер "Прибуття":

12. "Конг. Острів черепа"

Дивіться трейлер "Конг. Острів черепа":

13. "Красуня і Чудовисько"

Дивіться трейлер "Красуня і Чудовисько":

14. "Бебі Бос"

Дивіться трейлер "Бебі Бос":

15. "Форсаж 8"

Дивіться трейлер "Форсаж 8":

16. "Логан"

Дивіться трейлер "Логан":

17. "Lego Фільм: Бетмен"

Дивіться трейлер "Lego Фільм: Бетмен":

18. "З міркувань совісті"

Дивіться трейлер "З міркувань совісті":

19. "Пробудження"

Дивіться трейлер "Пробудження":

20. "Трансформери: Останній лицар"

Дивіться трейлер "Трансформери: Останній лицар":

Теги: LifeStyle Google Кіно
Джерело: 24 Канал
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