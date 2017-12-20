Найпопулярніші фільми 2017 року за версією Google
Експерти пошукової системи Google назвали найпопулярніші фільми в світі в 2017 році.
Аби визначили імена лідерів, аналітики досліджували найпопулярніші запити на фільми серед користувачів додатка Google Play Маркет у всіх куточках планети, пише Business Insider.
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У рейтингу 50 найпопулярніших стрічок року найбільшу кількістю переглядів зібрали бойовики і наукова фантастика. А перше місце посів мультфільм "Ваяна". На другій сходинці – спін-офф "Зоряних воєн" – "Бунтар один", а замикає трійку – "Чудо-Жінка".
Топ-20 найпопулярніших фільмів 2017 року за версією Google:
1. "Ваяна"
Дивіться трейлер "Ваяна":
2. "Бунтар один. Зоряні війни. історії"
Дивіться трейлер "Бунтар один. Зоряні війни. історії":
3. "Чудо-жінка"
Дивіться трейлер "Чудо-жінка":
4. "Вартові галактики. Частина 2"
Дивіться трейлер "Вартові галактики 2":
5. "Доктор Стрендж"
Дивіться трейлер "Доктор Стрендж":
6. "Людина-павук: Повернення додому"
Дивіться трейлер "Людина-павук: Повернення додому":
7. "Співай"
Дивіться трейлер "Співай":
8. "Тролі"
Дивіться трейлер "Тролі":
9. "Фантастичні звірі і де їх шукати"
Дивіться трейлер "Фантастичні звірі і де їх шукати":
10. "Джон Уік 2"
Дивіться трейлер "Джон Уік 2":
11. "Прибуття"
Дивіться трейлер "Прибуття":
12. "Конг. Острів черепа"
Дивіться трейлер "Конг. Острів черепа":
13. "Красуня і Чудовисько"
Дивіться трейлер "Красуня і Чудовисько":
14. "Бебі Бос"
Дивіться трейлер "Бебі Бос":
15. "Форсаж 8"
Дивіться трейлер "Форсаж 8":
16. "Логан"
Дивіться трейлер "Логан":
17. "Lego Фільм: Бетмен"
Дивіться трейлер "Lego Фільм: Бетмен":
18. "З міркувань совісті"
Дивіться трейлер "З міркувань совісті":
19. "Пробудження"
Дивіться трейлер "Пробудження":
20. "Трансформери: Останній лицар"
Дивіться трейлер "Трансформери: Останній лицар":