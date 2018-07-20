Найповніша модель в світі Тесс Холлідей опублікувала провокативне фото: 18+

33-річна Тесс Холлідей, яку називають найповнішою моделлю в світі, шокувала користувачів мережі черговою відвертою фотографією.

Тесс опублікувала в Instagram чорно-білий знімок, на якому сидить голою у ванні разом зі своїм маленьким сином Боуі. Інтимні місця Холлідей прикрила емоджі.

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"Коли ви весь день на зустрічах, а ввечері повертаєтеся додому і вирішуєте прийняти приємну розслаблюючу ванну до того, як почнеться хаос... Однак потім ваш малюк бачить, що ви заходите у ванну кімнату, і кричить, поки ви не дозволите йому купуватися разом з вами. Все б нічого, але у мене є татуювання на нозі, яке не можна мочити. Хоч я і товста, але ще якась гнучка!" – написала plus-size модель.

Допис, поширений T E S S (@tessholliday) 19 Лип 2018 р. о 1:10 PDT

Тесс додала, що пишається своїм тілом і тим, на що воно здатне. В Instagram моделі можна часто побачити кадри, на яких Холлідей позує оголеною, або ж взагалі без одягу.

Допис, поширений T E S S (@tessholliday) 10 Лип 2018 р. о 8:03 PDT

Допис, поширений T E S S (@tessholliday) 8 Лип 2018 р. о 9:47 PDT