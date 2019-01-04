Найсильніша футболістка України поскаржилася на рівень зарплати, як у продавця

Дарія Апанащенко вшосте здобула звання найсильнішої футболістки України. 32-річна спортсменка розповіла, що абсолютно незадоволена рівнем зарплат у жіночому футболі.

Футболістка збірної України та харківського "Житлобуду-1" заявила, що отримує зарплату майже, як продавець продуктового магазину.

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"Ні, зовсім незадоволена (зарплатою, – Ред.). Я виступаю у найсильнішій українській команді, регулярно захищаю кольори національної збірної, але зарплата в мене смішна. Скажу так: отримую трішки більше грошей, аніж продавець продуктового магазину. Та це мене не зупиняє, адже люблю футбол і рада, що маю можливість займатися улюбленою справою професійно", – цитує футболістку "Експрес".

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